Металлист 1925 – Чонбук – 1:1. Баптистелла забил. Видео голов и обзор матча
Новичок «Металлиста 1925» отметился забитым голом
«Металлист 1925» готовится ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 11 февраля, команда Младена Бартуловича провела спарринг матч с клубом «Чонбук», действующим чемпионом Южной Кореи.
«Металлист 1925» открыл счет на 41-й минуте. Первым голом за харьковский клуб отличился 18-летний Кауан Баптистелла.
«Чонбук» отыгрался во втором тайме. Патрик Твумаси сравнял счет на 65-й минуте.
Товарищеский матч. Испания. 11 февраля
«Металлист 1925» (Украина) – «Чонбук» (Южная Корея) – 1:1
Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
