Металлист 1925 – Чонбук – 1:1. Баптистелла забил. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» готовится ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 11 февраля, команда Младена Бартуловича провела спарринг матч с клубом «Чонбук», действующим чемпионом Южной Кореи.

«Металлист 1925» открыл счет на 41-й минуте. Первым голом за харьковский клуб отличился 18-летний Кауан Баптистелла.

«Чонбук» отыгрался во втором тайме. Патрик Твумаси сравнял счет на 65-й минуте.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Чонбук» (Южная Корея) – 1:1

Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча