Металлист 1925 – Чонбук – 1:1. Баптистелла забил. Видео голов и обзор матча

Товарищеские матчи
Металлист 1925
11.02.2026 15:00 – FT 1 : 1
Чонбук Хендэ Моторс
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 18:23
86
0

Новичок «Металлиста 1925» отметился забитым голом

ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» готовится ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 11 февраля, команда Младена Бартуловича провела спарринг матч с клубом «Чонбук», действующим чемпионом Южной Кореи.

«Металлист 1925» открыл счет на 41-й минуте. Первым голом за харьковский клуб отличился 18-летний Кауан Баптистелла.

«Чонбук» отыгрался во втором тайме. Патрик Твумаси сравнял счет на 65-й минуте.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Чонбук» (Южная Корея) – 1:1

Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи Чонбук Хюндай Моторс Металлист 1925 Кауан Баптистелла
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
