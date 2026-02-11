Металлист 1925 проводит матч с чемпионом Южной Кореи. Стартовые составы

Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 11 февраля, команда сыграет контрольный матч с клубом «Чонбук» из Южной Кореи.

Чемпионат Южной Кореи проходит по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Чонбук» стал чемпионом. В 33 матчах команда набрала 71 очко, опередив ближайшего преследователя на 16 баллов.

В предыдущем спарринге на сборах в Испании «Металлист 1925» потерпел поражение. Команда со счетом 3:4 проиграла шведскому «Хаммарбю».

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля, 15:00

«Металлист 1925» (Украина) – «Чонбук» (Южная Корея)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Металлист 1925»