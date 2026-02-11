Отгрузили восемь мячей. Буковина в спарринге разгромила ФК Ужгород
Поединок «Буковина» – ФК «Ужгород» завершился со счетом 8:1
«Буковина» провела третий контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах. Лидер Первой лиги со счетом 8:1 разгромил ФК «Ужгород».
«Буковина» Еще в первом тайме отправила в ворота соперника четыре мяча. К тому же на 40-й минуте Виталий Дахновский не реализовал пенальти. «Ужгород» ответил всего одним голом.
Во второй половине матча по дублю на свой счет записали Евгений Подлепенец и Максим Войтиховский.
Товарищеский матч. 11 февраля
«Буковина» (Черновцы) – ФК «Ужгород» – 8:1
Голы: Ильин (10), Бойчук (21, с пен.), Бусько (26), Кожушко (44), Подлепенец (54), Подлепенец (71), Войтиховский (80), Войтиховский (87) – ИНП (24).
«Буковина» (1 тайм): Балан, Гакман, Бусько, Прокопчук, Сакив, Витенчук, Плакса, Бойчук (к), Ильин, Дахновский, Кожушко.
«Буковина» (2 тайм): Каневцев, Стасюк, Карась, Безуглый, Морговский, Груша, Бойчук (к), Гамолов, Подлепенец, Шинкаренко, Войтиховский.
«Ужгород» (стартовый состав): Коцан, Гаврилец, Минайленко, Ильчук (к), Савчук, Шух, Антошин, Мориляк, Кичун, Сердюковский, ИНП.
На замену выходили: Гливка, Вашкеба, Бисага + игроки на просмотре.
