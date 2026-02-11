Усиление для Григорчука? Черноморец подпишет футболиста из Полесья

Фланговый защитник житомирского «Полесья» Денис Гришкевич продолжит карьеру в составе одесского «Черноморца». Об этом сообщило ТаТоТаке.

Стороны провели успешные переговоры об аренде 20-летнего футболиста, который присоединится к «морякам» до завершения сезона 2025/26.

В нынешней кампании Гришкевич 15 матчей за вторую команду «Полесья», которая выступает во Второй лиге. Контракт защитника истекает в июне 2027 года.

Во время зимнего перерыва «Черноморец» возглавил известный украинский специалист Роман Григорчук, который заменил на этой должности Александра Кучера.

«Моряки» продолжают активную трансферную кампанию и уже подписали форвардов Андрея Хому («Прикарпатье»), Виталия Фарасеенко («Ингулец»), Виталия Курко («Оболонь») и других украинских игроков.