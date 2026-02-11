Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер официально объявил, что отпустил украинского футболиста
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 18:51
Шахтер официально объявил, что отпустил украинского футболиста

Антон Глущенко продолжит выступления в составе «Кудровки»

ФК Шахтер. Антон Глущенко

Молодой хавбек «Шахтера» Антон Глущенко продолжит сезон в составе новичка УПЛ.

«21-летний полузащитник «Шахтера» Антон Глущенко будет выступать на правах аренды за «Кудровку». Соглашение рассчитано до завершения сезона-2025/26.

Глущенко является воспитанником Академии «Шахтера», за первую команду дебютировал 4 июня 2023 года и в общей сложности провел за «горняков» 11 матчей (2 гола). В текущем сезоне сыграл 5 матчей (2 в УПЛ, 2 в Лиге конференций УЕФА, 1 в Кубке Украины) и отличился 1 забитым мячом.

«Кудровка» проводит свой дебютный сезон в УПЛ и сейчас занимает 13-е место», – сообщает пресс-служба «Шахтера».

трансферы аренда игрока Шахтер Донецк трансферы УПЛ Кудровка Антон Глущенко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
