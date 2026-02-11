Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конец карьеры? Луческу избрал своего преемника в сборной Румынии
Чемпионат мира
У бывшего тренера Динамо и Шахтера проблемы со здоровьем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу из-за проблем со здоровьем может покинуть свой пост, сообщает golazo.ro.

По информации источника, в ближайшие дни 80-летний специалист отправится в Бельгию, чтобы пройти медицинское обследование. По его итогам тренер примет решение о дальнейшей своей карьере.

Отмечается, что Луческу будет вынужден уйти на пенсию, если получит неутешительные результаты медицинского обследования. Такой вариант сам тренер вполне рассматривает, ведь ранее он позвонил легенде румынского футбола Георге Хаджи и попросил того занять его пост в случае, если услышит от врачей плохие новости.

Ранее Луческу впервые прокомментировал проблемы со здоровьем.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера, с которым команда упала на 16-е место
Тоттенхэм уволил Томаса Франка. Клуб находится в пяти очках от зоны вылета
ФОТО. Чем известна Андрущак, возглавившая женскую сборную Украины
Мирча Луческу сборная Румынии по футболу назначение тренера
