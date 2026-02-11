Конец карьеры? Луческу избрал своего преемника в сборной Румынии

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу из-за проблем со здоровьем может покинуть свой пост, сообщает golazo.ro.

По информации источника, в ближайшие дни 80-летний специалист отправится в Бельгию, чтобы пройти медицинское обследование. По его итогам тренер примет решение о дальнейшей своей карьере.

Отмечается, что Луческу будет вынужден уйти на пенсию, если получит неутешительные результаты медицинского обследования. Такой вариант сам тренер вполне рассматривает, ведь ранее он позвонил легенде румынского футбола Георге Хаджи и попросил того занять его пост в случае, если услышит от врачей плохие новости.

Ранее Луческу впервые прокомментировал проблемы со здоровьем.