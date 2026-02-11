ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера, с которым команда упала на 16-е место

Английский «Тоттенхэм» официально объявил об увольнении главного тренера Томаса Франка, который возглавлял команду с 12 июня 2025 года.

Во вторник, 10 февраля, «шпоры» потерпели поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:2 и теперь занимают 16-е место в турнирной таблице.

«Клуб принял решение об изменениях на должности главного тренера мужской команды – Томас Франк сегодня уходит в отставку. Он был назначен в июне 2025 года, мы уделили ему время и поддержку, необходимые для совместного строительства команды.

Однако результаты и выступления привели Совет директоров к выводу, что изменения на нынешнем этапе сезона необходимы.

В течение всего времени работы в клубе Томас работал с непоколебимой преданностью, отдавая все возможное для продвижения клуба вперед. Мы хотим поблагодарить его за вклад и пожелать успехов в будущем», – сообщила пресс-служба «Тоттенхэма».

За последние три игры команда 52-летнего специалиста набрала один балл, опережая «Вест Хэм», который идет в зоне вылета всего на пять пунктов.

Томас провел 38 матчей во главе «Тоттенхэма» 38 матчей – одержал 13 побед, десять раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.