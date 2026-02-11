ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера, с которым команда упала на 16-е место
Датский специалист Томас Франк покинул клуб, который возглавлял с 12 июня 2025 года
Английский «Тоттенхэм» официально объявил об увольнении главного тренера Томаса Франка, который возглавлял команду с 12 июня 2025 года.
Во вторник, 10 февраля, «шпоры» потерпели поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:2 и теперь занимают 16-е место в турнирной таблице.
«Клуб принял решение об изменениях на должности главного тренера мужской команды – Томас Франк сегодня уходит в отставку. Он был назначен в июне 2025 года, мы уделили ему время и поддержку, необходимые для совместного строительства команды.
Однако результаты и выступления привели Совет директоров к выводу, что изменения на нынешнем этапе сезона необходимы.
В течение всего времени работы в клубе Томас работал с непоколебимой преданностью, отдавая все возможное для продвижения клуба вперед. Мы хотим поблагодарить его за вклад и пожелать успехов в будущем», – сообщила пресс-служба «Тоттенхэма».
За последние три игры команда 52-летнего специалиста набрала один балл, опережая «Вест Хэм», который идет в зоне вылета всего на пять пунктов.
Томас провел 38 матчей во главе «Тоттенхэма» 38 матчей – одержал 13 побед, десять раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.
The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026
Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.
However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts
