Шахтер уступил ЛНЗ, Свитолина выиграла дерби, шлем Гераскевича на ОИ
Главные новости за 10 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 февраля.
1A. Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Подопечные Виталия Пономарева обыграли горняков в контрольном матче
1B. Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
2A. Манчестер Юнайтед не обыграл Вест Хэм и прервал серию
Матч 26-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1
2B. Наполи сенсационно вылетел из Кубка Италии, проиграв в серии пенальти
Комо пробился в полуфинал турнира
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил главного тренера Роберто Де Дзерби
Итальянский специалист остался без работы
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского легионера
Кауан Баптистелла получил контракт на 4 года
3C. ОФИЦИАЛЬНО. Коваль вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем
Голкипер Максим Коваль стал игроком команды моряков
4. Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе
5A. ФОТО. Гераскевич вышел на тренировку в шлеме памяти, несмотря на запрет
Украинский скелетонист не испугался МОК и показал свой шлем памяти
5B. Фигурное катание. Личный рекорд: Марсак стал 11-м в короткой программе
Украинский фигурист отлично исполнил первый прокат на зимних ОИ-2026
6A. ОИ-2026. Первое золото семьи Превцов. Словения выиграла смешанный турнир
Словенцы оставили позади сборные Норвегии и Японии
6B. Санный спорт. Определена чемпионка ОИ, Туницкая и Смага – во втором десятке
Юлианна Туницкая заняла 18-е место, а Елена Смага завершила на 20-й позиции
7A. Свитолина взяла верх над Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Элина в двух сетах переиграла Даяну в матче второго круга WTA 1000 в Катаре
7B. Калинина успешно стартовала на турнире WTA 125 в Португалии
Ангелина переиграла Лян Эньшуо на соревнованиях в Оэйраше
8A. ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Итоги мужской индивидуалки
Норвежец выиграл первую медаль на дебютной Олимпиаде
8B. Заслуженный титул Ботна, вторая награда француза и возвращение Легрейда
Итоги первой мужской гонки на Олимпийских играх
8C. Уничтожил соперников. Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом
Доминация норвежского лыжника на Играх в Италии
8C. ОИ-2026. Шведский триумвират: разыгран комплект наград женского спринта
Линн Сван и Йонна Сундлинг устроили битву за золото
9A. Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Sport.ua подводит итоги четвертого соревновательного дня Олимпиады-2026
9B. Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Норвежская команда возглавляет рейтинг, получив 12 медалей (6–2–4)
10A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
О «Милане», Золотом мяче и пенальти в ворота Буффона
10B. Футбол – часть большой политики. Доказательство – трансфер Канте в Турцию
34-летний чемпион мира отныне будет защищать цвета «Фенербахче»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Даяну в матче второго круга соревнований WTA 1000 в Катаре
Элина сыграет против Анны Калинской, которая одолела Эмму Наварро