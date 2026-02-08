Семь голов от Шахтера, пенальти Малиновского, ассист и автогол Миколенко
Главные новости за 7 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 февраля.
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Донецкая команда продолжает готовится к возобновлению сезона
Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2. Разгром в Анталии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
Малиновский вновь забил! Дженоа и Наполи выдали суперматч в чемпионате
Команда Конте сумела вырвать победу
Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона
Эвертон вырвал победу в матче с Фулхэмом
Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве
В составе «красных дьяволов» забивали Бриан Мбемо и Бруну Фернандеш
В Карпатах переизберут капитана после инцидента на сборах
Денис Мирошниченко лишится капитанской повязки
Восемь голов. Португалия и Испания определили победителя ЧЕ по футзалу
Испания выиграла золото континентального первенства
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Команды выдали зрелищное противостояние, Хорватия выиграла по пенальти
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Победа в матче Европейского кубка наций по хоккею
Украина – Люксембург – 0:1. Крутых проиграл 138-й ракетке мира
Алексей Крутых в двух сетах уступил Крису Родешу
Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу
Сборной Украины нужно спасать ситуацию
Елена Пидгрушная поставила точку в вопросе своей спортивной карьеры
Выдающаяся украинская биатлонистка завершила карьеру
Дмитренко не вышла на гонку. Украинки приняли участие в персьюте Кубка IBU
Заключительная гонка в Шушене не доставила радости украинским болельщикам
Кубок IBU. Украинец замкнул топ-20 гонки преследования
Денис Насыко прорвался на три позиции вперед
Кровь и боль ветерана. Украинец Донченко одержал вторую победу в UFC
Опытный американец Алекс Мороно потерпел поражение в Лас-Вегасе
Чемпион мира по снукеру вышел в финал World Grand Prix. Кто соперник?
На турнире в Гонконге состоится финал: Чжан Анда – Чжао Синьтун
ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках
Соревновательную программу открыл женский скиатлон
ОИ-2026. Определен победитель скоростного спуска, дебют украинца
Франьо фон Алльмен начал Игры в Италии с золотой медали
ОИ-2026. Коцар заняла 14-е место и не прошла квалификацию в слоупстайле
Украинская фристайлистка в лучшей из двух попыток получила 50.78 балла
Санный спорт. После двух заездов Мандзий и Дукач входят в топ-15 на ОИ
На зимних Олимпийских играх 2026 стартовали соревнования по санному спорту
Равный дебют Украины и японская рокировка. Как прошел 1-й день ОИ
Итоги и основные события первого соревновательного дня Олимпиады
Разыграно 5 комплектов наград. Медальный зачет ОИ-2026 после первого дня
Италия, Япония и Норвегия уже собрали по одной медали каждой пробы
Клопп предложил инновационную идею лиги U-21 в Германии. Что интересного?
Возможно, какие-то аспекты можно было бы внедрить и в украинском футболе
Фонсека восхищает в Лионе. Паулу выбил аренду Эндрика, а ныне – Яремчука
Руководство ткачей не может нарадоваться работой экс-коуча «Шахтера»
