Семь голов от Шахтера, пенальти Малиновского, ассист и автогол Миколенко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 февраля.

Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо

Донецкая команда продолжает готовится к возобновлению сезона

Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2. Разгром в Анталии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

Малиновский вновь забил! Дженоа и Наполи выдали суперматч в чемпионате

Команда Конте сумела вырвать победу

Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона

Эвертон вырвал победу в матче с Фулхэмом

Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве

В составе «красных дьяволов» забивали Бриан Мбемо и Бруну Фернандеш

В Карпатах переизберут капитана после инцидента на сборах

Денис Мирошниченко лишится капитанской повязки

Восемь голов. Португалия и Испания определили победителя ЧЕ по футзалу

Испания выиграла золото континентального первенства

Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро

Команды выдали зрелищное противостояние, Хорватия выиграла по пенальти

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению

Победа в матче Европейского кубка наций по хоккею

Украина – Люксембург – 0:1. Крутых проиграл 138-й ракетке мира

Алексей Крутых в двух сетах уступил Крису Родешу

Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу

Сборной Украины нужно спасать ситуацию

Елена Пидгрушная поставила точку в вопросе своей спортивной карьеры

Выдающаяся украинская биатлонистка завершила карьеру

Дмитренко не вышла на гонку. Украинки приняли участие в персьюте Кубка IBU

Заключительная гонка в Шушене не доставила радости украинским болельщикам

Кубок IBU. Украинец замкнул топ-20 гонки преследования

Денис Насыко прорвался на три позиции вперед

Кровь и боль ветерана. Украинец Донченко одержал вторую победу в UFC

Опытный американец Алекс Мороно потерпел поражение в Лас-Вегасе

Чемпион мира по снукеру вышел в финал World Grand Prix. Кто соперник?

На турнире в Гонконге состоится финал: Чжан Анда – Чжао Синьтун

ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках

Соревновательную программу открыл женский скиатлон

ОИ-2026. Определен победитель скоростного спуска, дебют украинца

Франьо фон Алльмен начал Игры в Италии с золотой медали

ОИ-2026. Коцар заняла 14-е место и не прошла квалификацию в слоупстайле

Украинская фристайлистка в лучшей из двух попыток получила 50.78 балла

Санный спорт. После двух заездов Мандзий и Дукач входят в топ-15 на ОИ

На зимних Олимпийских играх 2026 стартовали соревнования по санному спорту

Равный дебют Украины и японская рокировка. Как прошел 1-й день ОИ

Итоги и основные события первого соревновательного дня Олимпиады

Разыграно 5 комплектов наград. Медальный зачет ОИ-2026 после первого дня

Италия, Япония и Норвегия уже собрали по одной медали каждой пробы

Клопп предложил инновационную идею лиги U-21 в Германии. Что интересного?

Возможно, какие-то аспекты можно было бы внедрить и в украинском футболе

Фонсека восхищает в Лионе. Паулу выбил аренду Эндрика, а ныне – Яремчука

Руководство ткачей не может нарадоваться работой экс-коуча «Шахтера»