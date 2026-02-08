ФОТО. Тренировка Динамо. Игровые упражнения, переход из обороны в атаку

В субботу, 7 февраля, киевское «Динамо» провело две тренировки на турецком сборе в Белеке.

Во время утренней подопечные Игоря Костюка выполняли упражнения, ориентированные на отработку быстрого перехода из обороны в атаку, во время которого игроки должны были выводить мяч в зоны, обозначенные маленькими воротами. Далее работа продолжилась в условиях, еще более приближенных к игровым.

Вечерняя сессия была насыщена игровыми упражнениями. После разминки полевые игроки разделились на две команды, которые формировали капитаны. Первое соревнование заключалось в успешном завершении атак с обоих флангов: какая команда забила больше голов, та и победила.

Затем игроки были разделены тренерским штабом уже на три команды. Пока две соревновались между собой на одной половине поля, третья отрабатывала завершение атак на другой. Победу в мини-турнире одержала команда в зеленых манишках.

В воскресенье, 8 февраля, в рабочем графике динамовцев также запланированы две тренировки, а в понедельник, 9 февраля, киевская команда проведет два спарринга – против украинской «Кудровки» и грузинской «Иберии 1999».

Видео тренировки

Фото тренировки