  Эксперт спрогнозировал, как языковой скандал может повлиять на игру Карпат
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 12:27 |
Эксперт спрогнозировал, как языковой скандал может повлиять на игру Карпат

Олега Федорчука также удивляет отсутствие комментария со стороны Мирошниченко

Эксперт спрогнозировал, как языковой скандал может повлиять на игру Карпат
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил последствия наставлений на русском языке, уже бывшего капитана «Карпат» Дениса Мирошниченко перед началом последнего спарринга львовян на испанском сборе.

– Я считаю, что по значимости в команде капитан уступает только главному тренеру. Если роль рулевого заметна перед началом матча, то уже непосредственно во время противостояния на первом плане – капитан, который находится на поле. Поэтому, чтобы командный механизм функционировал без сбоев, все должны быть на своих местах. И учитывая, как остро реагирует общество на языковой вопрос на четвертом году войны с Россией, мне непонятно, почему Мирошниченко решил общаться на языке агрессора.

– Это, действительно, вызывает удивление, особенно если учесть, что Мирошниченко владеет украинским языком.

– Тем более. Возможно, это вызвано эмоциями, ведь регресс в игре «Карпат» – очевиден, а там, где тонко, всегда есть место таким ситуациям. Это явное недоработка клуба. Ведь перед отъездом в Испанию игроки, по крайней мере с украинским паспортом, должны были быть предупреждены о необходимости общения на родном языке, который является базой нашей идентичности.

– Кстати, непонятно, почему на клубных ресурсах «Карпат» отсутствуют комментарии от самого Мирошниченко.

– Соответствующие клубные службы действительно не проявили гибкости. Ведь можно было, когда языковой скандал только набирал обороты, организовать выступление Мирошниченко с извинениями и как-то напряжение удалось бы сбить. Этого не произошло. В «Карпатах» просто решили снять с Мирошниченко капитанскую повязку.

– Не отразится ли это на выступлении «Карпат» во второй части сезона?

– Мирошниченко был неправ – очевидно. Как и то, что в «Карпатах» есть проблемы. Поэтому все может быть, чтобы дать исчерпывающий ответ, конечно, нужно быть внутри команды. Но, образно говоря, корабль действительно может не выйти из дока из-за неисправностей. Потому приходится констатировать, что после неудач прошлой осени падение «зелено-белых» продолжается. Игра «Карпат» на испанском сборе поражает беспомощностью, отсутствием мысли, стратегии, особенно в селекционной работе. Это, в конечном счете, отразилось и на выборе капитана. По моему мнению, Мирошниченко не является лидером ни на поле, ни в раздевалке.

Ранее «Карпаты» выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции.

Андрей Писаренко
