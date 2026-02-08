Эксперт спрогнозировал, как языковой скандал может повлиять на игру Карпат

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил последствия наставлений на русском языке, уже бывшего капитана «Карпат» Дениса Мирошниченко перед началом последнего спарринга львовян на испанском сборе.

– Я считаю, что по значимости в команде капитан уступает только главному тренеру. Если роль рулевого заметна перед началом матча, то уже непосредственно во время противостояния на первом плане – капитан, который находится на поле. Поэтому, чтобы командный механизм функционировал без сбоев, все должны быть на своих местах. И учитывая, как остро реагирует общество на языковой вопрос на четвертом году войны с Россией, мне непонятно, почему Мирошниченко решил общаться на языке агрессора.

– Это, действительно, вызывает удивление, особенно если учесть, что Мирошниченко владеет украинским языком.

– Тем более. Возможно, это вызвано эмоциями, ведь регресс в игре «Карпат» – очевиден, а там, где тонко, всегда есть место таким ситуациям. Это явное недоработка клуба. Ведь перед отъездом в Испанию игроки, по крайней мере с украинским паспортом, должны были быть предупреждены о необходимости общения на родном языке, который является базой нашей идентичности.

– Кстати, непонятно, почему на клубных ресурсах «Карпат» отсутствуют комментарии от самого Мирошниченко.

– Соответствующие клубные службы действительно не проявили гибкости. Ведь можно было, когда языковой скандал только набирал обороты, организовать выступление Мирошниченко с извинениями и как-то напряжение удалось бы сбить. Этого не произошло. В «Карпатах» просто решили снять с Мирошниченко капитанскую повязку.

– Не отразится ли это на выступлении «Карпат» во второй части сезона?

– Мирошниченко был неправ – очевидно. Как и то, что в «Карпатах» есть проблемы. Поэтому все может быть, чтобы дать исчерпывающий ответ, конечно, нужно быть внутри команды. Но, образно говоря, корабль действительно может не выйти из дока из-за неисправностей. Потому приходится констатировать, что после неудач прошлой осени падение «зелено-белых» продолжается. Игра «Карпат» на испанском сборе поражает беспомощностью, отсутствием мысли, стратегии, особенно в селекционной работе. Это, в конечном счете, отразилось и на выборе капитана. По моему мнению, Мирошниченко не является лидером ни на поле, ни в раздевалке.

Ранее «Карпаты» выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции.