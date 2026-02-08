7 февраля 2026 года «Арсенал» и «Сандерленд» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на «Эмирейтс» завершился победой хозяев – 3:0.

Дубль в матче оформил дорогостоящий шведский нападающий «канониров» Виктор Дьекереш, который вышел на замену только во втором тайме.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля

Арсенал – Сандерленд – 3:0

Голы: Субименди, 42, Дьекереш, 66, 90+3

