Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Сандерленд – 3:0. Дубль Дьекереша. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Арсенал
07.02.2026 17:00 – FT 3 : 0
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2026, 13:44 |
69
0

Арсенал – Сандерленд – 3:0. Дубль Дьекереша. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

08 февраля 2026, 13:44 |
69
0
Арсенал – Сандерленд – 3:0. Дубль Дьекереша. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля 2026 года «Арсенал» и «Сандерленд» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на «Эмирейтс» завершился победой хозяев – 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил дорогостоящий шведский нападающий «канониров» Виктор Дьекереш, который вышел на замену только во втором тайме.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Арсенал – Сандерленд – 3:0
Голы: Субименди, 42, Дьекереш, 66, 90+3

Видеообзор

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Габриэл Мартинелли.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Каи Хавертц.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
По теме:
Ман Юнайтед на Олд Траффорд продолжил феноменальную серию в АПЛ
Бернли – Вест Хэм – 0:2. Стартовая активность молотобойцев. Видеообзор
Вулверхэмптон – Челси – 1:3. Как Палмер хет-трик оформил. Видеообзор матча
Сандерленд Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мартин Субименди Виктор Дьекереш видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07 февраля 2026, 22:31 3
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы

Команды сразились за золото континентального первенства

ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
Футбол | 07 февраля 2026, 17:00 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали

Причиной стали плохие погодные условия

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
Футбол | 08.02.2026, 10:38
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Футбол | 08.02.2026, 11:16
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 87
Футбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 9
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем