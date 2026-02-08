07.02.2026 17:00 – FT 3 : 0
Арсенал – Сандерленд – 3:0. Дубль Дьекереша. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
7 февраля 2026 года «Арсенал» и «Сандерленд» сыграли матч 25-го тура АПЛ.
Поединок на «Эмирейтс» завершился победой хозяев – 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в матче оформил дорогостоящий шведский нападающий «канониров» Виктор Дьекереш, который вышел на замену только во втором тайме.
Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Арсенал – Сандерленд – 3:0
Голы: Субименди, 42, Дьекереш, 66, 90+3
Видеообзор
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Габриэл Мартинелли.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Каи Хавертц.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
