В субботу состоялся матч чемпионата Англии между Ньюкаслом и Брентфордом.

Победу со счетом 3:2 одержали гости, в составе которых отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Игрок вышел на поле во втором тайме, заменив Джордана Хендерсона.

Борнмут набрал 39 очков и поднялся на 7-е место, а Сороки идут 12-ми.