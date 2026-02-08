Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Брентфорд – 2:3. Матч с участием украинца. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ньюкасл
07.02.2026 19:30 – FT 2 : 3
Брентфорд
Англия
08 февраля 2026, 15:36 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:55
Ньюкасл – Брентфорд – 2:3. Матч с участием украинца. Видео голов и обзор

Брентфорд выиграл на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялся матч чемпионата Англии между Ньюкаслом и Брентфордом.

Победу со счетом 3:2 одержали гости, в составе которых отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Игрок вышел на поле во втором тайме, заменив Джордана Хендерсона.

Борнмут набрал 39 очков и поднялся на 7-е место, а Сороки идут 12-ми.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Брентфорд), асcист Матиас Йенсен.
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Витали Янельт (Брентфорд), асcист Данго Уаттара.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Ботман (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
