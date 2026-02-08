Англия08 февраля 2026, 15:36 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:55
76
0
Ньюкасл – Брентфорд – 2:3. Матч с участием украинца. Видео голов и обзор
Брентфорд выиграл на выезде
В субботу состоялся матч чемпионата Англии между Ньюкаслом и Брентфордом.
Победу со счетом 3:2 одержали гости, в составе которых отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Игрок вышел на поле во втором тайме, заменив Джордана Хендерсона.
Борнмут набрал 39 очков и поднялся на 7-е место, а Сороки идут 12-ми.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Брентфорд), асcист Матиас Йенсен.
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Витали Янельт (Брентфорд), асcист Данго Уаттара.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Ботман (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
