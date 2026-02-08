Ждем голы. Цыганков и Ванат выйдут в основе на матч Ла Лиги

В 17:15 начнется матч чемпионата Испании между Севильей и Жироной.

В составе гостей в стартовом составе выйдут украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. В этой игре можно ожидать большого количества голов – у команд две худшие обороны Ла Лиги.

При этом в таблице Жирона идет 12-й, а Севилья находится на 14-й позиции.