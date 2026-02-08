Испания08 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 08 февраля 2026, 16:37
428
1
Ждем голы. Цыганков и Ванат выйдут в основе на матч Ла Лиги
Играют худшие обороны чемпионата
08 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 08 февраля 2026, 16:37
428
В 17:15 начнется матч чемпионата Испании между Севильей и Жироной.
В составе гостей в стартовом составе выйдут украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. В этой игре можно ожидать большого количества голов – у команд две худшие обороны Ла Лиги.
При этом в таблице Жирона идет 12-й, а Севилья находится на 14-й позиции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 14:18 5
Йоханнес уничтожил соперников на последних метрах
Футбол | 08 февраля 2026, 13:04 0
Бабукарр попрощался с бывшей командой
Футзал | 07.02.2026, 19:12
Футбол | 08.02.2026, 09:35
Волейбол | 08.02.2026, 03:50
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Treba penaltti sob vanat zabiv ....
Популярные новости
08.02.2026, 09:55 13
07.02.2026, 04:02
08.02.2026, 10:44 2
07.02.2026, 17:00 1
07.02.2026, 09:14 3
06.02.2026, 19:25 5
07.02.2026, 06:02 1
07.02.2026, 02:32 1