Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ждем голы. Цыганков и Ванат выйдут в основе на матч Ла Лиги
Испания
08 февраля 2026, 16:15 | Обновлено 08 февраля 2026, 16:37
Играют худшие обороны чемпионата

​Getty Images/Global Images Ukraine

В 17:15 начнется матч чемпионата Испании между Севильей и Жироной.

В составе гостей в стартовом составе выйдут украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. В этой игре можно ожидать большого количества голов – у команд две худшие обороны Ла Лиги.

При этом в таблице Жирона идет 12-й, а Севилья находится на 14-й позиции.

По теме:
Севилья – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ванат станет 7-м украинцем, сыгравшим 20+ матчей в испанской Ла Лиге
Атлетик – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Севилья
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Slunkoo
Treba penaltti sob vanat zabiv ....
