Утрехт со Степановым в составе дома уступил Фейеноорду

В воскресенье, 8 февраля, в рамках 22-го тура нидерландской Эредивизии состоялся матч между «Утрехтом» и «Фейеноордом».

Игра прошла в городе Утрехт на стадионе «Галгенвард» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственным голом в матче отметился Уссама Таргаллин, который вывел гостей вперед на 10-й минуте.

Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов начал матч на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва, но не смог помочь команде спастись от поражения.

«Фейеноорд» удержал свое преимущество и заработал три очка, которые позволили ему с 42 очками подняться на второе место в таблице. «Утрехт» имеет 24 балла и занимает 13-е место.

Эредивизия. 23-й тур, 8 февраля

Утрехт – Фейеноорд – 0:1

Гол: Таргаллин, 10