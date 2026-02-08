Утрехт со Степановым в составе дома уступил Фейеноорду
Украинский нападающий вышел на замену во втором тайме
В воскресенье, 8 февраля, в рамках 22-го тура нидерландской Эредивизии состоялся матч между «Утрехтом» и «Фейеноордом».
Игра прошла в городе Утрехт на стадионе «Галгенвард» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственным голом в матче отметился Уссама Таргаллин, который вывел гостей вперед на 10-й минуте.
Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов начал матч на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва, но не смог помочь команде спастись от поражения.
«Фейеноорд» удержал свое преимущество и заработал три очка, которые позволили ему с 42 очками подняться на второе место в таблице. «Утрехт» имеет 24 балла и занимает 13-е место.
Эредивизия. 23-й тур, 8 февраля
Утрехт – Фейеноорд – 0:1
Гол: Таргаллин, 10
