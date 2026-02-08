Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Утрехт со Степановым в составе дома уступил Фейеноорду

Украинский нападающий вышел на замену во втором тайме

Утрехт со Степановым в составе дома уступил Фейеноорду
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В воскресенье, 8 февраля, в рамках 22-го тура нидерландской Эредивизии состоялся матч между «Утрехтом» и «Фейеноордом».

Игра прошла в городе Утрехт на стадионе «Галгенвард» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Единственным голом в матче отметился Уссама Таргаллин, который вывел гостей вперед на 10-й минуте.

Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов начал матч на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва, но не смог помочь команде спастись от поражения.

«Фейеноорд» удержал свое преимущество и заработал три очка, которые позволили ему с 42 очками подняться на второе место в таблице. «Утрехт» имеет 24 балла и занимает 13-е место.

Эредивизия. 23-й тур, 8 февраля

Утрехт – Фейеноорд – 0:1

Гол: Таргаллин, 10

По теме:
Где Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч АЗ Алкмаар – Аякс
Главный тренер Аякса: «Мне еще нужно лучше узнать Зинченко»
Аякс продемонстрировал видео тренировки Зинченко. Когда ждать дебюта?
Утрехт Фейеноорд Артем Степанов чемпионат Нидерландов по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
