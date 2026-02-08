Где Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч АЗ Алкмаар – Аякс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:55
666
0

Поединок чемпионата Нидерландов стартует в 15:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко начнет матч с «АЗ Алкмаар» со скамьи запасных.

Поединок 22-го тура чемпионата Нидерландов запланирован на 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для 28-летнего фулбека это попадание в заявку амстердамской команды стало первым после его возвращения в чемпионат Нидерландов в январе из лондонского «Арсенала».

Стартовые составы на матч АЗ Алкмаар – Аякс:

По теме:
Утрехт со Степановым в составе дома уступил Фейеноорду
Главный тренер Аякса: «Мне еще нужно лучше узнать Зинченко»
Аякс продемонстрировал видео тренировки Зинченко. Когда ждать дебюта?
Аякс стартовые составы чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Александр Зинченко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
