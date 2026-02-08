Где Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч АЗ Алкмаар – Аякс

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко начнет матч с «АЗ Алкмаар» со скамьи запасных.

Поединок 22-го тура чемпионата Нидерландов запланирован на 15:30 по киевскому времени.

Для 28-летнего фулбека это попадание в заявку амстердамской команды стало первым после его возвращения в чемпионат Нидерландов в январе из лондонского «Арсенала».

Стартовые составы на матч АЗ Алкмаар – Аякс: