Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Тренер выступил против трансфера Винисиуса Жуниора
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике попросил руководство клуба не подписывать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время летнего трансферного окна.
По информации испанских СМИ, наставник считает, что профиль бразильца не соответствует его видению развития команды.
Луис Энрике делает ставку на дисциплину, тактическую вовлеченность и баланс в раздевалке, опасаясь, что поведение Винисиуса может нарушить внутреннюю гармонию коллектива. Тренер подчеркнул, что для него командная структура важнее звездных имен.
Пока испанец возглавляет ПСЖ, трансфер бразильца не входит в планы клуба.
