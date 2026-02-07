Сельта потеряла очки в Ла Лиге и не сумела подняться в зону еврокубков

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной».

Поединок стартовал в 21:45 по киевскому времени.

Хозяева поля подошли к матчу в статусе фаворита, но потерпели поражение, из-за чего не сумели забраться в зону еврокубков – 7-е место с 33 баллами. «Осасуна» с 29 очками идет восьмой.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Сельта – Осасуна – 1:2

Голы: Иглесиас, 53 – Будимир, 35, Рауль Гарсия де Херо, 79

