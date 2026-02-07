Сельта потеряла очки в Ла Лиге и не сумела подняться в зону еврокубков
Команда Гирадеза уступила «Осасуне»
В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной».
Поединок стартовал в 21:45 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Хозяева поля подошли к матчу в статусе фаворита, но потерпели поражение, из-за чего не сумели забраться в зону еврокубков – 7-е место с 33 баллами. «Осасуна» с 29 очками идет восьмой.
Чемпионат Испании. 23-й тур
Сельта – Осасуна – 1:2
Голы: Иглесиас, 53 – Будимир, 35, Рауль Гарсия де Херо, 79
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!
Артема исключили из заявки на Лигу Европы