Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта потеряла очки в Ла Лиге и не сумела подняться в зону еврокубков
Испания
07 февраля 2026, 00:10 |
40
0

Сельта потеряла очки в Ла Лиге и не сумела подняться в зону еврокубков

Команда Гирадеза уступила «Осасуне»

07 февраля 2026, 00:10 |
40
0
Сельта потеряла очки в Ла Лиге и не сумела подняться в зону еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной».

Поединок стартовал в 21:45 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля подошли к матчу в статусе фаворита, но потерпели поражение, из-за чего не сумели забраться в зону еврокубков – 7-е место с 33 баллами. «Осасуна» с 29 очками идет восьмой.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Сельта – Осасуна – 1:2

Голы: Иглесиас, 53 – Будимир, 35, Рауль Гарсия де Херо, 79

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
МИЧЕЛ: «Жирона потеряла очень важного игрока. Жаль, что так случилось»
Сельта – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал бывшего футболиста мадридского Атлетико
Сельта Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу Анте Будимир Борха Иглесиас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 06 февраля 2026, 19:22 24
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!

Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!

ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06 февраля 2026, 09:10 9
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику

Артема исключили из заявки на Лигу Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06.02.2026, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Футбол | 06.02.2026, 05:02
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Футбол | 07.02.2026, 01:02
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 82
Футбол
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем