Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб

Если Юрген Клопп возглавит «Реал», под уход из клуба попадут четыре игрока: Ферлан Менди, Фран Гарсия, Дани Себальос и Дэвид Алаба.

Больше всего под критику Юргена попадает австрийский защитник, контракт которого заканчивается 30 июня, а зарплата остается слишком высокой. Клопп планирует масштабную реконструкцию состава и готов оставить только тех, кто соответствует его требованиям по уровню и качеству игры.

По словам источников, решение об уходе этих футболистов было принято почти сразу после его прихода, и новый тренер намерен сразу начать строить команду под свою стратегию.