Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Испания
05 февраля 2026, 00:28 |
266
0

Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб

Немецкий тренер готовит большую перестройку

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Если Юрген Клопп возглавит «Реал», под уход из клуба попадут четыре игрока: Ферлан Менди, Фран Гарсия, Дани Себальос и Дэвид Алаба.

Больше всего под критику Юргена попадает австрийский защитник, контракт которого заканчивается 30 июня, а зарплата остается слишком высокой. Клопп планирует масштабную реконструкцию состава и готов оставить только тех, кто соответствует его требованиям по уровню и качеству игры.

По словам источников, решение об уходе этих футболистов было принято почти сразу после его прихода, и новый тренер намерен сразу начать строить команду под свою стратегию.

По теме:
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Реал достиг соглашения по супертрансферу. Перес восхищался игроком
«Конец карьеры». Украинский врач оценил травму звездного игрока Жироны
Юрген Клопп Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ферлан Менди Фран Гарсия Дани Себальос Давид Алаба
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
