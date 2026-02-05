ФОТО. «Я боюсь даже кремов»: шокирующее признание девушки Винисиуса
Допинг под контролем: признание девушки Винисиуса Жуниора
Девушка вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора – популярная блогерка Вирджиния Фонсека – поделилась неожиданными деталями жизни рядом с профессиональным футболистом.
По словам Фонсеки, даже обычные медицинские процедуры или использование кремов могут вызывать у нее тревогу. Причина – строгие допинговые правила, которых обязаны придерживаться топ-футболисты.
«Если я иду к гинекологу и мне нужно использовать какое-то средство, я должна предупредить физиотерапевта Вини, потому что это теоретически может появиться в его допинг-тесте», – призналась она.
Блогерка добавила, что после этого стала серьезнее относиться к любым лекарствам или косметическим средствам в быту, ведь даже мелочь может иметь последствия для карьеры игрока.
Видео с этим признанием быстро разошлось по соцсетям и вызвало активное обсуждение среди болельщиков, которые отметили, насколько жесткими являются правила в профессиональном футболе даже за пределами поля.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Virginia Fonseca (Vini's girlfriend): "If I go to the gynecologist and I need to use some kind of ointment on my v*gina, I have to tell Vini's physiotherapist, because it might show up on his doping test."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 4, 2026
"When he told me that, I started trembling. I thought, 'Did… pic.twitter.com/ylBXuh4OjX
