Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/4 финала Кубка Италии начнется в 22:00
В четверг, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Ювентус».
Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
