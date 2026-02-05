В четверг, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Ювентус».

Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

