Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Аталанта
05.02.2026 22:00 - : -
Ювентус
Италия
05 февраля 2026, 02:29 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:30
Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/4 финала Кубка Италии начнется в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Ювентус».

Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Ювентус
Комментарии
