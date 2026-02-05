Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити – Ньюкасл – 3:1. Дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Проходит дальше Манчестер Сити
04.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 1
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 февраля 2026, 01:43 | Обновлено 05 февраля 2026, 03:33
173
1

Ман Сити – Ньюкасл – 3:1. Дубль Мармуша. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги

05 февраля 2026, 01:43 | Обновлено 05 февраля 2026, 03:33
173
1 Comments
Ман Сити – Ньюкасл – 3:1. Дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля 2026 года, прошел ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом», который завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил египтянин Омар Мармуш.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом»

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 4 февраля
Манчестер Сити – Ньюкасл – 3:1 (1-й матч – 2:0)
Голы: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Эланга, 62

Видеообзор

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ньюкасл), асcист Малик Тшау.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
По теме:
Интер – Торино – 2:1. Голы-близнецы. Видеообзор матча
Лион – Лаваль – 2:0. Пушка Эндрика. Видео голов и обзор
Ланс легко обыграл Труа и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ньюкасл видео голов и обзор Омар Мармуш Тиджани Рейндерс Антони Эланга
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04 февраля 2026, 08:49 3
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»

Функционер не заинтересован в возвращении Теренса Кроуфорда

Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Бокс | 04 февраля 2026, 05:02 0
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить

Теренс выделил Мейвезера

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 04.02.2026, 20:41
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Арсенал готов выложить до 90 млн за 17-летнего таланта Баварии
Футбол | 05.02.2026, 01:37
Арсенал готов выложить до 90 млн за 17-летнего таланта Баварии
Арсенал готов выложить до 90 млн за 17-летнего таланта Баварии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
эй, спортюа, опять чудите. Первый матч закончился не 5:1, а 2:0 в пользу Сити. И откуда в заголовке 3:1 (5-0)?  5-0 - это откуда?
Ответить
0
Популярные новости
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 8
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 7
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем