В среду, 4 февраля 2026 года, прошел ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом», который завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

Дубль в этой встрече оформил египтянин Омар Мармуш.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом»

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 4 февраля

Манчестер Сити – Ньюкасл – 3:1 (1-й матч – 2:0)

Голы: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Эланга, 62

Видеообзор