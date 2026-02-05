Ман Сити – Ньюкасл – 3:1. Дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги
В среду, 4 февраля 2026 года, прошел ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом», который завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».
Дубль в этой встрече оформил египтянин Омар Мармуш.
В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом»
Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 4 февраля
Манчестер Сити – Ньюкасл – 3:1 (1-й матч – 2:0)
Голы: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Эланга, 62
Видеообзор
События матча
