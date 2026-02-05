Источник: Металлист 1925 заплатит €5 млн за трансфер хавбека из Бразилии

Клуб УПЛ Металлист 1925 близок к громкому трансферу из Бразилии. Харьковский клуб заплатит 5 млн евро за переход 18-летнего атакующего полузащитника Кауана Баптистеллу, который выступает за молодежную команду Крузейро.

Как сообщает бразильский ресурс Conexao Cruzeiro, руководство клуба Крузейро согласилось на продажу футболиста украинскому клубу, при этом сохранит за собой 30% экономических прав на игрока на случай будущего трансфера.

Кауан Баптистелла родился 30 октября 2007 года в итальянском Беневенто, имеет итальянское и бразильское гражданство. Его основное амплуа – атакующий полузащитник, также может действовать на правом фланге или в роли центрального нападающего. Рост футболиста – 1,77 м, рабочая нога – левая.

Баптистелла находится в структуре Крузейро с 2022 года, а с июля 2025 года выступает за команду U20. Его контракт с бразильским клубом действителен до 31 декабря 2030 года. В текущем сезоне хавбек провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также в активе футболиста – победа в юношеском турнире Copa São Paulo de Juniores.

