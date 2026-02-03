Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Англия
03 февраля 2026, 05:30 |
282
0

ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»

Бывший нападающий сборной Франции прокомментировал трансфер Жереми Жаке

03 февраля 2026, 05:30 |
282
0
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал переход 20-летнего центрального защитника Жереми Жаке из «Ренна» в «Ливерпуль».

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.

«Не хочу обидеть парня. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда у тебя есть такие лохи… Молодцы, «Ренн… Молодцы, «Ренн».

«Ренну» удалось найти такого лоха, как «Ливерпуль», за 72 миллиона евро.

Пусть эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание. Никакого оправдания нет», – сказал Кристоф Дюгарри.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн за 10 млн купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа
Ренн Ливерпуль трансферы АПЛ Кристоф Дюгарри
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье
Футбол | 03 февраля 2026, 02:23 0
ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье
ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье

Легионер вспомнил, как провел контрольный матч против житомирского клуба

В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02 февраля 2026, 07:03 0
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче

Легендарному тренеру исполнилось 75 лет!

Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Футбол | 02.02.2026, 06:42
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Теннис | 02.02.2026, 21:34
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 26
Футбол
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 18
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 5
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 15
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем