ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал переход 20-летнего центрального защитника Жереми Жаке из «Ренна» в «Ливерпуль».

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.

«Не хочу обидеть парня. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда у тебя есть такие лохи… Молодцы, «Ренн… Молодцы, «Ренн».

«Ренну» удалось найти такого лоха, как «Ливерпуль», за 72 миллиона евро.

Пусть эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание. Никакого оправдания нет», – сказал Кристоф Дюгарри.