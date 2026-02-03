Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико усилился молодым талантом из MLS
03 февраля 2026, 06:06
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико усилился молодым талантом из MLS

Варгас стал игроком матрасников

Atlético de Madrid

Хавбек Обед Гомес Варгас стал игроком мадридского «Атлетико», покинув «Сиэтл Саундерс», где провёл пять лет. Испанский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт на четыре с половиной сезона. Об этом сообщает официальный сайт «Атлетико».

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 млн евро. Однако другие источники указывают на 8 млн евро. В сезоне 2025 года Варгас провёл 29 матчей в МЛС, забив пять голов.

Ранее «Атлетико» объявил о покупке у «Аталанты» из Бергамо нападающего сборной Нигерии Адемолы Лукмана.

После 22 туров испанского чемпионата «Атлетико» занимает третью строчку турнирной таблицы с 45 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 10 очков.

Атлетико Мадрид Сиэтл Саундерс трансферы Ла Лиги трансферы
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
