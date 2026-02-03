ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико усилился молодым талантом из MLS

Хавбек Обед Гомес Варгас стал игроком мадридского «Атлетико», покинув «Сиэтл Саундерс», где провёл пять лет. Испанский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт на четыре с половиной сезона. Об этом сообщает официальный сайт «Атлетико».

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 млн евро. Однако другие источники указывают на 8 млн евро. В сезоне 2025 года Варгас провёл 29 матчей в МЛС, забив пять голов.

Ранее «Атлетико» объявил о покупке у «Аталанты» из Бергамо нападающего сборной Нигерии Адемолы Лукмана.

После 22 туров испанского чемпионата «Атлетико» занимает третью строчку турнирной таблицы с 45 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 10 очков.