Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
03.02.2026 16:00 - : -
Зонненхоф Гроссашпах
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 06:37 | Обновлено 03 февраля 2026, 07:03
Смотрите 3 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

