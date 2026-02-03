Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера
