Капитан Тоттенхэма назвал позором ситуацию, которая сложилась в клубе
Ромеро эмоционально прокомментировал кадровый кризис
Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал позорным тот факт, что лишь 11 игроков команды были доступны для участия в матче с «Манчестер Сити».
Вчера «шпоры» сыграли вничью с «горожанами» (2:2) в 24-м туре АПЛ. Ромеро был заменен после первого тайма.
«Вчера все мои партнеры по команде приложили невероятные усилия – они были великолепны.
Я хотел быть рядом, чтобы помочь им, даже несмотря на то, что чувствовал себя неважно. Особенно с учетом того, что у нас было всего 11 игроков – это невероятно, но правда, и это позорно.
Мы будем продолжать выходить на поле, брать на себя ответственность, усердно работать и оставаться вместе.
Остается только поблагодарить всех вас, болельщики, за то, что вы были рядом и всегда поддерживали нас», – написал Ромеро в соцсети, отметив официальный аккаунт «Тоттенхэма».
