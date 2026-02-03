Капитан Тоттенхэма назвал позором ситуацию, которая сложилась в клубе

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал позорным тот факт, что лишь 11 игроков команды были доступны для участия в матче с «Манчестер Сити».

Вчера «шпоры» сыграли вничью с «горожанами» (2:2) в 24-м туре АПЛ. Ромеро был заменен после первого тайма.