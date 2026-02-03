Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Тоттенхэма назвал позором ситуацию, которая сложилась в клубе
Англия
03 февраля 2026, 05:48 |
67
0

Капитан Тоттенхэма назвал позором ситуацию, которая сложилась в клубе

Ромеро эмоционально прокомментировал кадровый кризис

03 февраля 2026, 05:48 |
67
0
Капитан Тоттенхэма назвал позором ситуацию, которая сложилась в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал позорным тот факт, что лишь 11 игроков команды были доступны для участия в матче с «Манчестер Сити».

Вчера «шпоры» сыграли вничью с «горожанами» (2:2) в 24-м туре АПЛ. Ромеро был заменен после первого тайма.

«Вчера все мои партнеры по команде приложили невероятные усилия – они были великолепны.

Я хотел быть рядом, чтобы помочь им, даже несмотря на то, что чувствовал себя неважно. Особенно с учетом того, что у нас было всего 11 игроков – это невероятно, но правда, и это позорно.

Мы будем продолжать выходить на поле, брать на себя ответственность, усердно работать и оставаться вместе.

Остается только поблагодарить всех вас, болельщики, за то, что вы были рядом и всегда поддерживали нас», – написал Ромеро в соцсети, отметив официальный аккаунт «Тоттенхэма».

По теме:
Манчестер Сити готовит замену Гвардиоле – в шорт-листе неожиданные имена
19-летние таланты из Баварии и Ман Сити присоединились к Ювентусу
Артета рассказал о травме игрока Арсенала: «Это серьезный удар для нас»
Кристиан Ромеро Тоттенхэм Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02 февраля 2026, 18:15 79
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»

Инфантино очень хочет видеть возвращение россии

«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
Футбол | 02 февраля 2026, 22:00 24
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино

Президент ФИФА высказался за возвращение рф в футбол

ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
Футбол | 03.02.2026, 02:40
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02.02.2026, 08:07
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02.02.2026, 08:34
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 5
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 9
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем