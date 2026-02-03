Манчестер Сити готовит замену Гвардиоле – в шорт-листе неожиданные имена

Согласно информации издания The Telegraph, руководство «Манчестер Сити» определило круг приоритетных кандидатов на замену Хосепу Гвардиоле в случае его увольнения. В шорт-лист претендентов вошли экс–наставник «Реала» Хаби Алонсо, бывший тренер «Челси» Энцо Мареска, а также Сеск Фабрегас, возглавляющий «Комо».

Ранее в прессе появлялись сведения, что Гвардиола может сложить полномочия главного тренера «горожан» уже после завершения текущего сезона.

Испанский специалист руководит манчестерским клубом с лета 2016 года. За этот период под его началом коллектив шесть раз завоевывал золотые медали чемпионата Англии, дважды выигрывал Кубок Англии и четырежды становился обладателем Кубка английской лиги. В 2023 году «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в своей истории стал триумфатором Лиги чемпионов.