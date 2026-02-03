ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль потратил 23 млн евро на 19-летнего хавбека

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
03 февраля 2026, 02:33 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:55
Из Монако через Неом

alhilal.com

Клуб «Аль-Хилаль» официально подтвердил переход Саимона Буабре.

19-летний хавбек поставил подпись под трудовым договором, который будет действовать в течение трех с половиной лет.

Как сообщает инсайдер Фабрис Хокинс, сумма трансфера из «Неома» составила 23 млн евро. Кроме того, прежний клуб футболиста сохранил за собой право на 20% от суммы последующей перепродажи игрока. Примечательно, что в августе он обошелся «Неому» в 10+2 млн евро.

В текущем розыгрыше саудовского первенства бывший представитель «Монако» выходил на поле в 15 встречах, отметившись 2 результативными передачами.

Аль-Хиляль Неом СК чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Михаил Олексиенко Источник
