Италия03 февраля 2026, 02:21 |
24
0
Удинезе – Рома – 1:0. Конец серии. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Серии А
03 февраля 2026, 02:21 |
24
0
В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Удинезе» и римской «Ромой».
Поединок на стадионе «Стадио Фриули» в Удине завершился минимальной победой хозяев – 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таким образом «Рома» прервала 6-матчевую победную серию в поединках с «Удинезе».
Серия А 2025/26. 23-й тур, 2 февраля
Удинезе – Рома – 1:0
Гол: Эккеленкамп, 49
Видеообзор
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Эккеленкамп (Удинезе).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 февраля 2026, 23:52 0
Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро
Теннис | 02 февраля 2026, 17:52 11
Александра встретится с Анной Бондар во втором раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Бокс | 02.02.2026, 07:42
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Комментарии 0
Популярные новости
01.02.2026, 15:24 5
01.02.2026, 08:32
01.02.2026, 09:32 12
02.02.2026, 05:42 17
02.02.2026, 07:02 13
02.02.2026, 06:00 8
Теннис
01.02.2026, 08:58 16