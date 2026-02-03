Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Удинезе
02.02.2026 21:45 – FT 1 : 0
Рома
Обзор Видео
Италия
03 февраля 2026, 02:21 |
24
0

Смотрите видеообзор поединка Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Удинезе» и римской «Ромой».

Поединок на стадионе «Стадио Фриули» в Удине завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом «Рома» прервала 6-матчевую победную серию в поединках с «Удинезе».

Серия А 2025/26. 23-й тур, 2 февраля
Удинезе – Рома – 1:0
Гол: Эккеленкамп, 49

Видеообзор

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Эккеленкамп (Удинезе).
По теме:
Сандерленд – Бернли – 3:0. Выстрел в девятку. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера Баварии
Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Удинезе - Рома видео голов и обзор Юрген Эккеленкамп
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
