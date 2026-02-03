В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Удинезе» и римской «Ромой».

Поединок на стадионе «Стадио Фриули» в Удине завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

Таким образом «Рома» прервала 6-матчевую победную серию в поединках с «Удинезе».

Серия А 2025/26. 23-й тур, 2 февраля

Удинезе – Рома – 1:0

Гол: Эккеленкамп, 49

Видеообзор