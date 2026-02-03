Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал еще одного футболиста Страсбургу
Давид Датро Фофана сменил клуб на правах аренды

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Датро Фофана

Французский «Страсбург» официально объявил о подписании ивуарийского нападающего лондонского «Челси» Давида Датро Фофана.

Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Давид Датро Фофана на правах аренды провел 15 матчей за турецкий «Карагюмрюк», отличившись 8 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее «Челси» отдал в аренду «Страсбургу» Аарона Ансельмино.

Дмитрий Вус Источник: ФК Страсбург
