ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал еще одного футболиста Страсбургу
Давид Датро Фофана сменил клуб на правах аренды
Французский «Страсбург» официально объявил о подписании ивуарийского нападающего лондонского «Челси» Давида Датро Фофана.
Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Давид Датро Фофана на правах аренды провел 15 матчей за турецкий «Карагюмрюк», отличившись 8 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее «Челси» отдал в аренду «Страсбургу» Аарона Ансельмино.
Bienvenue au Racing, David Datro Fofana 💙— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 2, 2026
Le communiqué 👉 https://t.co/7V0ImuUHVu
▸ #MercatoRCSA pic.twitter.com/9K5CLzMbXP
