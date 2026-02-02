ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали

Французский «Лион» официально объявил о переходе форварда греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Стороны договорились об аренде до завершения нынешнего сезона с возможностью выкупа за пять миллионов евро.

Яремчук в течении своей карьеры играл за киевское «Динамо», «Александрию», бельгийские «Гент» и «Брюгге», лиссабонскую «Бенфику». В июле 2024 года присоединился к греческому «Олимпиакосу» за два миллиона евро.

Украинский форвард провел в красно-белой футболке 49 матчей, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. В составе «Олимпиакоса» завоевал три титула: чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции.

В нынешнем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и один ассист.

Контракт украинского нападающего истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро. В активе Яремчука – 65 игр в футболке сборной Украины и 17 результативных ударов.