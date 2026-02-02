ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего за серьезную сумму
Адемола Лукман покинул Аталанту
Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании нигерийского нападающего итальянской «Аталанты» Адемоли Лукмана.
Отмечается, что контракт 28-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитан на четыре с половиной года.
По информации СМИ, сумма трансфера игрока составила 35 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в соглашении как потенциальные бонусы.
В сезоне 2025/26 Адемола Лукман провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» интересуется Виталием Миколенко.
¡Bienvenido, Ademola Lookman! 🇳🇬👋🏼 pic.twitter.com/ebwo2njlm0— Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026
