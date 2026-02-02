Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего за серьезную сумму
Испания
02 февраля 2026, 19:55 | Обновлено 02 февраля 2026, 19:56
1823
2

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего за серьезную сумму

Адемола Лукман покинул Аталанту

02 февраля 2026, 19:55 | Обновлено 02 февраля 2026, 19:56
1823
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего за серьезную сумму
ФК Атлетико Мадрид. Адемола Лукман

Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании нигерийского нападающего итальянской «Аталанты» Адемоли Лукмана.

Отмечается, что контракт 28-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитан на четыре с половиной года.

По информации СМИ, сумма трансфера игрока составила 35 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в соглашении как потенциальные бонусы.

В сезоне 2025/26 Адемола Лукман провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» интересуется Виталием Миколенко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона
Яремчук до перехода в Лион завоевал три трофея с Олимпиакосом в Греции
Яремчук обошел Зинченко по суммарным трансферам в карьере
Аталанта Атлетико Мадрид Адемола Лукман трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02 февраля 2026, 08:07 29
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»

Известный тренер раскритиковал Ваната

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01 февраля 2026, 19:49 27
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко

Александр покинул Арсенал

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02.02.2026, 17:45
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
«Это то, что нужно». Экс-нападающий сборной – о выборе Зинченко
Футбол | 02.02.2026, 17:10
«Это то, что нужно». Экс-нападающий сборной – о выборе Зинченко
«Это то, что нужно». Экс-нападающий сборной – о выборе Зинченко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
REALIST
Вміє Аталанта малозабивних ноунеймів продавати за великі кошти.... Чого лише Хойлунд вартий, якого в МЮ втюхали....
Ответить
0
Dyrkach
Пукман перерос Аталанту
Ответить
0
Популярные новости
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 25
Футбол
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 14
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 7
Бокс
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем