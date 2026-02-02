«Это то, что нужно». Экс-нападающий сборной – о выборе Зинченко

Вчера, 1 февраля «Аякс» официально сообщил о подписании контракта с игроком сборной Украины Александром Зинченко, последним клубом которого был «Ноттингем Форест».

Станет ли этот шаг в карьеру футболиста оправданным, сайту Sport.ua рассказал бывший нападающий национальной команды Андрей Воробей.

– Андрей, каково ваше мнение по поводу перехода Зинченко в «Аякс»?

– В нынешней ситуации нужно было менять команду. Какого уровня эта команда, это уже другой вопрос. В «Ноттингем Форест» пришел, если можно так сказать, не его тренер, которому Зинченко оказался не нужным. А у игрока такой возраст и опыт, что только играть и играть. Поэтому сидеть на лавке и губить свое положение, не приемлемо для Александра. На мой взгляд, решение было правильным.

– Не шаг ли это назад для футболиста, который практически 10 лет отыграл в английской Премьер-лиге?

– Возможно, нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Я не вижу в этом ничего плохого. Да, чемпионат Нидерландов послабее АПЛ, тем не менее, для практики футболиста и для сборной Украины это то, что нужно. Важно, чтобы тренер ему доверял.

– Сможет ли Зинченко сразу застолбить за собой место в стартовом составе амстердамцев?

– По стилю игры «Аякс» подходит Александру, поскольку и «Манчестер Сити», и «Арсенал», где он играл, пытаются доминировать на футбольном поле. В таком же ключе старается действовать и нидерландская команда. В таком случае Зинченко, возможно, не понадобится много времени на адаптацию в новом коллективе. А заиграет ли он, это зависит от многих факторов. Будем надеяться, что все будет хорошо.

– «Аяксу» нынешний сезон пока нельзя занести в актив. В Лиге чемпионов амстердамцы не смогли пробиться в плей-офф, а в чемпионате команда идет четвертой. Это может помешать Зинченко лучше себя проявить?

– А может, Зинченко поможет «Аяксу» обрести второе дыхание. Конечно, о чемпионстве уже можно не мечтать, поскольку ПСВ своего не отдаст, а вот за второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов, вполне можно побороться.

– Игровая практика как никогда нужна лидеру сборной Украины. Это могло сказаться на решении Зинченко сменить клуб, учитывая, что «сине-желтым» весной предстоит побороться за выход на ЧМ-2026?

– Конечно, не без этого. Но основная причина в том, что футболист всегда хочет играть, чего у Александра не было в последнее время. Будет практика, будет и более сильная единица для национальной команды.