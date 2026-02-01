Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда

Киевское «Динамо» серьезно заинтересовано в подписании нападающего «Ягеллонии» Афимико Пулулу.

«Бело-синие» стремятся оформить трансфер уже этой зимой, чтобы опередить конкурентов. Переговоры между клубами идут достаточно интенсивно, а сам футболист может перебраться в Киев.

Контракт Пулулу с польским клубом истекает летом, поэтому «Ягеллония» уже не сможет рассчитывать на сумму в четыре миллиона евро, о которой шла речь ранее. В случае отложения трансфера до лета «Динамо» придется конкурировать с клубами из более финансово мощных чемпионатов.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу возглавил список лучших бомбардиров Лиги конференций, отличившись восемью забитыми мячами.