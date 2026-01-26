Динамо узнало, в каком чемпионате хочет играть забивной нападающий

Нападающий «Ягеллонии» Афимику Пулулу привлек внимание не только киевского «Динамо». Помимо украинского клуба, по данным источника, нападающего присматриваются клубы из MLS и Бразилии.

При этом сам Пулулу предпочитает вариант с продолжением карьеры в сильном европейском чемпионате.

Переговоры продолжаются, и окончательное решение игрока может определить его следующий клуб.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу возглавил список лучших бомбардиров Лиги конференций, отличившись восемью забитыми мячами.

Контракт Афимико действует до июня 2026 года, а его оценочная трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.