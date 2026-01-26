Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
26 января 2026
197
0

В первом раунде соревнований украинка в двух сетах переиграла Пеангтарн Плипыч

Стародубцева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Маниле
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) выиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Маниле, Филиппины.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Таиланда Пеангтарн Плипыч (WTA 824) за 1 час и 40 минут.

WTA 125 Манила. Хард, 1/16 финала

Пеангтарн Плипыч (Таиланд) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) – 0:6, 4:6

Во втором раунде Стародубцева поборется либо с Джоанной Гарленд (Китайский Тайбэй, WTA 117), либо с Соланой Сиеррой (Аргентина, WTA 63).

Юлия провела первый матч после Australian Open – в Мельбурне украинка преодолела квалификацию и вылетела с основы в первом круге от Айлы Томлянович.

Первыми двумя сеяными на турнире в Маниле являются Татьяна Мария (Германия, WTA 42) и Александра Эала (Филиппины, WTA 49). Эала в 1/16 финала разгромила Алину Чараеву, а на ее поединке, ожидаемо, был sold out.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
