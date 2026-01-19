Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Australian Open
19 января 2026, 10:49 | Обновлено 19 января 2026, 11:32
4

Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026

Юлия уступила Айле Томлянович на старте основной сетки мейджора в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Айле Томлянович (Австралия, WTA 78) за 2 часа и 33 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:7 (3:7), 1:6

Стародубцева провела второе очное противостояние против Томлянович. В 2025 году Юлия уступила Айле на старте соревнований WTA 1000 в Пекине.

Стародубцева стартовала на Australian Open с квалификации, где успела пройти Алис Тубелло, Деспину Папамихаил и Викторию Томову.

Юлия в третий раз в карьере сыграла на кортах Мельбурна и пока что ни разу не сумела преодолеть первый круг основной сетки.

Томлянович в 1/32 финала сыграет против Елены-Габриэлы Русе, которая днем ранее выбила украинку Даяну Ястремскую.

Помимо Стародубцевой и Ястремской, австралийский слэм из представительниц Украины также покинула Марта Костюк. Пока что единственной украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Ao-2026, является Элина Свитолина. Ангелина Калинина и Александра Олейникова стартуют на мейджора 20 числа.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Юлия Стародубцева Айла Томлянович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
