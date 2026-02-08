Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин
Старая синьоры и орлы поделили очки (2:2) в матче 24-го тура Серии А 2025/26
Туринский Ювентус сумел вырвать ничью в матче 24-го тура Серии А 2025/26 против Лацио.
Поединок прошел на стадионе Альянц Арена и завершился со счетом 2:2.
Старая синьора вырвала ничью на 90+6-й минуте благодаря голу Пьера Калулу, ассист на которого отдал Жереми Богу.
Римляне побеждали 2:0. Вначале отличился Педро, а затем – Густав Исаксен. Первым в составе Юве забил Уэстон Маккенни.
В таблице чемпионата Италии Ювентус с 46 очками идет на четвертом месте. У Лацио 33 балла и восьмая строчка.
Топ-8 Серии А: Интер (58), Милан (50), Наполи (49), Ювентус (46), Рома (43), Комо (41), Аталанта (36), Лацио (33).
Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля
Ювентус – Лацио – 2:2
Голы: Маккенни, 59, Калулу, 90+6 – Педро, 45+2, Исаксен, 47
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калулу, Хуан Кабаль (Эдон Жегрова, 46), Глейсон Бремер, Андреа Камбьязо (Жереми Бога, 76), Вестон МакКенни (Луа Опенда, 84), Тен Копмейнерс (Ллойд Келли, 77), Кефрен Тюрам-Юльен, Мануэль Локателли (Фабио Миретти, 83), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид
Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш, Марио Хила (Алессио Романьоли, 77), Оливер Провстгор (Патрик Хиль, 83), Густав Исаксен (Маттео Канчеллери, 64), Данило Катальди, Адам Марушич, Тома Башич (Фисайо Деле-Баширу, 46), Кеннет Тейлор, Даниэль Мальдини, Педро Родригес (Тейяни Нослин, 64)
Предупреждения: Кеннет Тейлор (33), Алессио Романьоли (81)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица Серии А
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|24
|19
|1
|4
|57 - 19
|14.02.26 21:45 Интер Милан - Ювентус08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче
|58
|2
|Милан
|23
|14
|8
|1
|38 - 17
|13.02.26 21:45 Пиза - Милан03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Рома 1:1 Милан18.01.26 Милан 1:0 Лечче15.01.26 Комо 1:3 Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан
|50
|3
|Наполи
|24
|15
|4
|5
|36 - 23
|15.02.26 21:45 Наполи - Рома07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма
|49
|4
|Ювентус
|24
|13
|7
|4
|41 - 20
|14.02.26 21:45 Интер Милан - Ювентус08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе
|46
|5
|Рома
|23
|14
|1
|8
|27 - 14
|09.02.26 21:45 Рома - Кальяри02.02.26 Удинезе 1:0 Рома25.01.26 Рома 1:1 Милан18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома
|43
|6
|Комо
|23
|11
|8
|4
|37 - 16
|14.02.26 16:00 Комо - Фиорентина01.02.26 Комо 0:0 Аталанта24.01.26 Комо 6:0 Торино19.01.26 Лацио 0:3 Комо15.01.26 Комо 1:3 Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья
|41
|7
|Аталанта
|23
|9
|9
|5
|30 - 20
|09.02.26 19:30 Аталанта - Кремонезе01.02.26 Комо 0:0 Аталанта25.01.26 Аталанта 4:0 Парма16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта
|36
|8
|Лацио
|24
|8
|9
|7
|26 - 23
|14.02.26 19:00 Лацио - Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа24.01.26 Лечче 0:0 Лацио19.01.26 Лацио 0:3 Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио
|33
|9
|Удинезе
|24
|9
|5
|10
|27 - 36
|15.02.26 13:30 Удинезе - Сассуоло08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе02.02.26 Удинезе 1:0 Рома26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза
|32
|10
|Болонья
|24
|8
|6
|10
|32 - 31
|15.02.26 19:00 Торино - Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья
|30
|11
|Сассуоло
|24
|8
|5
|11
|27 - 34
|15.02.26 13:30 Удинезе - Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло
|29
|12
|Кальяри
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|09.02.26 21:45 Рома - Кальяри31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри
|28
|13
|Торино
|24
|7
|6
|11
|24 - 42
|15.02.26 19:00 Торино - Болонья07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Комо 6:0 Торино18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино
|27
|14
|Парма
|24
|6
|8
|10
|16 - 30
|15.02.26 16:00 Парма - Эллас Верона08.02.26 Болонья 0:1 Парма01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Аталанта 4:0 Парма18.01.26 Парма 0:0 Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма
|26
|15
|Кремонезе
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|09.02.26 19:30 Аталанта - Кремонезе01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри
|23
|16
|Дженоа
|24
|5
|8
|11
|29 - 37
|15.02.26 16:00 Кремонезе - Дженоа07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Парма 0:0 Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри
|23
|17
|Лечче
|24
|5
|6
|13
|15 - 31
|16.02.26 21:45 Кальяри - Лечче08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Лечче 0:0 Лацио18.01.26 Милан 1:0 Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче
|21
|18
|Фиорентина
|24
|3
|9
|12
|27 - 38
|14.02.26 16:00 Комо - Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан
|18
|19
|Пиза
|24
|1
|12
|11
|19 - 40
|13.02.26 21:45 Пиза - Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза
|15
|20
|Эллас Верона
|24
|2
|9
|13
|18 - 41
|15.02.26 16:00 Парма - Эллас Верона06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья
|15
События матча
