Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин

Туринский Ювентус сумел вырвать ничью в матче 24-го тура Серии А 2025/26 против Лацио.

Поединок прошел на стадионе Альянц Арена и завершился со счетом 2:2.

Старая синьора вырвала ничью на 90+6-й минуте благодаря голу Пьера Калулу, ассист на которого отдал Жереми Богу.

Римляне побеждали 2:0. Вначале отличился Педро, а затем – Густав Исаксен. Первым в составе Юве забил Уэстон Маккенни.

В таблице чемпионата Италии Ювентус с 46 очками идет на четвертом месте. У Лацио 33 балла и восьмая строчка.

Топ-8 Серии А: Интер (58), Милан (50), Наполи (49), Ювентус (46), Рома (43), Комо (41), Аталанта (36), Лацио (33).

Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля

Ювентус – Лацио – 2:2

Голы: Маккенни, 59, Калулу, 90+6 – Педро, 45+2, Исаксен, 47

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калулу, Хуан Кабаль (Эдон Жегрова, 46), Глейсон Бремер, Андреа Камбьязо (Жереми Бога, 76), Вестон МакКенни (Луа Опенда, 84), Тен Копмейнерс (Ллойд Келли, 77), Кефрен Тюрам-Юльен, Мануэль Локателли (Фабио Миретти, 83), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид

Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш, Марио Хила (Алессио Романьоли, 77), Оливер Провстгор (Патрик Хиль, 83), Густав Исаксен (Маттео Канчеллери, 64), Данило Катальди, Адам Марушич, Тома Башич (Фисайо Деле-Баширу, 46), Кеннет Тейлор, Даниэль Мальдини, Педро Родригес (Тейяни Нослин, 64)

Предупреждения: Кеннет Тейлор (33), Алессио Романьоли (81)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Серии А