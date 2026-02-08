Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин
Чемпионат Италии
Ювентус
08.02.2026 21:45 – FT 2 : 2
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 февраля 2026, 23:47 | Обновлено 09 февраля 2026, 00:28
185
0

Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин

Старая синьоры и орлы поделили очки (2:2) в матче 24-го тура Серии А 2025/26

08 февраля 2026, 23:47 | Обновлено 09 февраля 2026, 00:28
185
0
Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус сумел вырвать ничью в матче 24-го тура Серии А 2025/26 против Лацио.

Поединок прошел на стадионе Альянц Арена и завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Старая синьора вырвала ничью на 90+6-й минуте благодаря голу Пьера Калулу, ассист на которого отдал Жереми Богу.

Римляне побеждали 2:0. Вначале отличился Педро, а затем – Густав Исаксен. Первым в составе Юве забил Уэстон Маккенни.

В таблице чемпионата Италии Ювентус с 46 очками идет на четвертом месте. У Лацио 33 балла и восьмая строчка.

Топ-8 Серии А: Интер (58), Милан (50), Наполи (49), Ювентус (46), Рома (43), Комо (41), Аталанта (36), Лацио (33).

Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля

Ювентус – Лацио – 2:2

Голы: Маккенни, 59, Калулу, 90+6 – Педро, 45+2, Исаксен, 47

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калулу, Хуан Кабаль (Эдон Жегрова, 46), Глейсон Бремер, Андреа Камбьязо (Жереми Бога, 76), Вестон МакКенни (Луа Опенда, 84), Тен Копмейнерс (Ллойд Келли, 77), Кефрен Тюрам-Юльен, Мануэль Локателли (Фабио Миретти, 83), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид

Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш, Марио Хила (Алессио Романьоли, 77), Оливер Провстгор (Патрик Хиль, 83), Густав Исаксен (Маттео Канчеллери, 64), Данило Катальди, Адам Марушич, Тома Башич (Фисайо Деле-Баширу, 46), Кеннет Тейлор, Даниэль Мальдини, Педро Родригес (Тейяни Нослин, 64)

Предупреждения: Кеннет Тейлор (33), Алессио Романьоли (81)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Серии А

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 24 19 1 4 57 - 19 14.02.26 21:45 Интер Милан - Ювентус08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче 58
2 Милан 23 14 8 1 38 - 17 13.02.26 21:45 Пиза - Милан03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Рома 1:1 Милан18.01.26 Милан 1:0 Лечче15.01.26 Комо 1:3 Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан 50
3 Наполи 24 15 4 5 36 - 23 15.02.26 21:45 Наполи - Рома07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма 49
4 Ювентус 24 13 7 4 41 - 20 14.02.26 21:45 Интер Милан - Ювентус08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе 46
5 Рома 23 14 1 8 27 - 14 09.02.26 21:45 Рома - Кальяри02.02.26 Удинезе 1:0 Рома25.01.26 Рома 1:1 Милан18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома 43
6 Комо 23 11 8 4 37 - 16 14.02.26 16:00 Комо - Фиорентина01.02.26 Комо 0:0 Аталанта24.01.26 Комо 6:0 Торино19.01.26 Лацио 0:3 Комо15.01.26 Комо 1:3 Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья 41
7 Аталанта 23 9 9 5 30 - 20 09.02.26 19:30 Аталанта - Кремонезе01.02.26 Комо 0:0 Аталанта25.01.26 Аталанта 4:0 Парма16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта 36
8 Лацио 24 8 9 7 26 - 23 14.02.26 19:00 Лацио - Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа24.01.26 Лечче 0:0 Лацио19.01.26 Лацио 0:3 Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио 33
9 Удинезе 24 9 5 10 27 - 36 15.02.26 13:30 Удинезе - Сассуоло08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе02.02.26 Удинезе 1:0 Рома26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза 32
10 Болонья 24 8 6 10 32 - 31 15.02.26 19:00 Торино - Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья 30
11 Сассуоло 24 8 5 11 27 - 34 15.02.26 13:30 Удинезе - Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло 29
12 Кальяри 23 7 7 9 28 - 31 09.02.26 21:45 Рома - Кальяри31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри 28
13 Торино 24 7 6 11 24 - 42 15.02.26 19:00 Торино - Болонья07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Комо 6:0 Торино18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино 27
14 Парма 24 6 8 10 16 - 30 15.02.26 16:00 Парма - Эллас Верона08.02.26 Болонья 0:1 Парма01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Аталанта 4:0 Парма18.01.26 Парма 0:0 Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма 26
15 Кремонезе 23 5 8 10 20 - 31 09.02.26 19:30 Аталанта - Кремонезе01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри 23
16 Дженоа 24 5 8 11 29 - 37 15.02.26 16:00 Кремонезе - Дженоа07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Парма 0:0 Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри 23
17 Лечче 24 5 6 13 15 - 31 16.02.26 21:45 Кальяри - Лечче08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Лечче 0:0 Лацио18.01.26 Милан 1:0 Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче 21
18 Фиорентина 24 3 9 12 27 - 38 14.02.26 16:00 Комо - Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан 18
19 Пиза 24 1 12 11 19 - 40 13.02.26 21:45 Пиза - Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза 15
20 Эллас Верона 24 2 9 13 18 - 41 15.02.26 16:00 Парма - Эллас Верона06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья 15
Полная таблица

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Пьер Калулу (Ювентус), асcист Жереми Бога.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио), асcист Данило Катальди.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио), асcист Даниэль Мальдини.
По теме:
Лаутаро Мартинес стал третьим лучшим бомбардиром в истории Интера
Три ассиста от Димарко. Отрыв в 8 очков: Интер отгрузил Сассуоло пять голов
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Даже не спрашивайте меня по поводу Довбика»
Ювентус Лацио Ювентус - Лацио Жереми Бога Серия A чемпионат Италии по футболу Пьер Калулу Уэстон Маккенни Педро Родригес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Теннис | 08 февраля 2026, 19:58 5
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 14
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Футбол | 08.02.2026, 23:24
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08.02.2026, 03:50
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02 2
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 20
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 3
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем