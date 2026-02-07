Украина. Премьер лига07 февраля 2026, 04:02 |
281
0
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Все из-за критики Лужного в своей автобиографии
07 февраля 2026, 04:02 |
281
0
Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко решил больше не общаться с бывшим партнером Олегом Лужным, который неоднозначно упомянул его в своей автобиографии.
«Я на него не обижаюсь, но общаться, скорее всего, не буду – чтобы снова не появились какие-то детские моменты в книге. Впрочем, при встрече обязательно поздороваюсь и пожав руку», – заявил Леоненко.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
