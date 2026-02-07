Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 04:02 |
281
0

Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо

Все из-за критики Лужного в своей автобиографии

07 февраля 2026, 04:02 |
281
0
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко решил больше не общаться с бывшим партнером Олегом Лужным, который неоднозначно упомянул его в своей автобиографии.

«Я на него не обижаюсь, но общаться, скорее всего, не буду – чтобы снова не появились какие-то детские моменты в книге. Впрочем, при встрече обязательно поздороваюсь и пожав руку», – заявил Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

По теме:
Александр СЫТНИК: «После Лобановского шанса молодым практически не давали»
Ярмолюк единолично стал третьим в списке украинских гвардейцев в АПЛ
Ярмолюк догонит Лужного по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Виктор Леоненко Олег Лужный
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 06 февраля 2026, 05:55 6
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06 февраля 2026, 08:00 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»

Британец – об уходе Кроуфорда

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года
Футбол | 07.02.2026, 02:14
ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года
ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 06.02.2026, 22:22
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
05.02.2026, 15:54
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 84
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 2
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем