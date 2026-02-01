Англия01 февраля 2026, 17:56 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:00
425
0
Ярмолюк единолично стал третьим в списке украинских гвардейцев в АПЛ
Полузащитник Брентфорда обошел Олега Лужного по количеству сыгранных матчей в Премьер-лиге
01 февраля 2026, 17:56 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:00
425
0
Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на единоличное третье место по количеству сыгранных украинцами матчей в АПЛ.
Матч 24-го тура против Астон Виллы стал 82-м для Ярмолюка в лиге, что теперь на 1 больше, чем имел одно время Олег Лужный (81).
Больше полузащитника Брентфорда сыграли только Александр Зинченко (150) и Виталий Миколенко (130).
Матчи украинцев в АПЛ
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 130 – Виталий Миколенко (130 – Эвертон)
- 82 – Егор Ярмолюк (82 – Брентфорд)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
- 78 – Илья Забарный (78 – Борнмут)
- 66 – Андрей Ярмоленко (66 – Вест Хэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (59 – Тоттенгэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (53 – Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (48 – Челси)
- 27 – Андрей Воронин (27 – Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (3 – Ковентри Сити)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2026, 17:10 11
Матч 22-го тура Ла Лиги между сливочными и вальеканцами завершился со счетом 2:1
Футбол | 01 февраля 2026, 17:57 0
Кевин отличился суперголом за Фулхэм в конце матча 24-го тура АПЛ
Футбол | 01.02.2026, 07:47
Футбол | 01.02.2026, 08:58
Футбол | 01.02.2026, 08:27
Комментарии 0
Популярные новости
31.01.2026, 19:17 33
01.02.2026, 09:32 7
01.02.2026, 09:19 2
30.01.2026, 20:31
30.01.2026, 16:33 35
31.01.2026, 13:05 72
31.01.2026, 08:03 5
31.01.2026, 14:39