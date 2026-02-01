Ярмолюк единолично стал третьим в списке украинских гвардейцев в АПЛ

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на единоличное третье место по количеству сыгранных украинцами матчей в АПЛ.

Матч 24-го тура против Астон Виллы стал 82-м для Ярмолюка в лиге, что теперь на 1 больше, чем имел одно время Олег Лужный (81).

Больше полузащитника Брентфорда сыграли только Александр Зинченко (150) и Виталий Миколенко (130).

Матчи украинцев в АПЛ