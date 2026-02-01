Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 февраля 2026, 17:56 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:00
Ярмолюк единолично стал третьим в списке украинских гвардейцев в АПЛ

Полузащитник Брентфорда обошел Олега Лужного по количеству сыгранных матчей в Премьер-лиге

Ярмолюк единолично стал третьим в списке украинских гвардейцев в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на единоличное третье место по количеству сыгранных украинцами матчей в АПЛ.

Матч 24-го тура против Астон Виллы стал 82-м для Ярмолюка в лиге, что теперь на 1 больше, чем имел одно время Олег Лужный (81).

Больше полузащитника Брентфорда сыграли только Александр Зинченко (150) и Виталий Миколенко (130).

Матчи украинцев в АПЛ

  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 130 – Виталий Миколенко (130 – Эвертон)
  • 82 – Егор Ярмолюк (82 – Брентфорд)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
  • 78 – Илья Забарный (78 – Борнмут)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (66 – Вест Хэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (59 – Тоттенгэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (53 – Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (48 – Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (27 – Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (3 – Ковентри Сити)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд статистика Олег Лужный Александр Зинченко Виталий Миколенко Илья Забарный Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Михаил Мудрик Андрей Шевченко Андрей Воронин Александр Евтушок
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
