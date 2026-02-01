Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.02.2026 18:30 – 25 0 : 1
Манчестер Сити
Англия
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Томас Франк и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу своих команд.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (53 очка), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Ман Юнайтед (41), Челси (40), Ливерпуль (39).

Тоттенхем против Ман Сити. Стартовые составы на матч АПЛ

Тоттенхэм: Викарио, Грей, Дрэгушин, Ромеро, Удоджи, Биссума, Пальинья, Коло Муани, Галлахер, Хави Симонс, Соланке.

Ман Сити: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, Айт-Нури, Родри, Бернарду, О'Райли, Семеньо, Шерки, Холанд.

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд видео голов и обзор Райан Шерки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
