330. Безумная серия МЮ в АПЛ продолжается

Фантастическая беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» достигла уже 330 матчей.

Касается данная серия только тех поединков, в которых МЮ лидировали в счете после первого тайма.

Очередным соперником МЮ в этой серии стал Фулхэм в матче 24-го тура АПЛ сезона 2025/26.

Манкунианцы выигрывали после первого тайма со счетом 1:0, а в итоге одержали победу со счетом 3:2.

Уникальна эта серия не только своей длиной, но и тем, что у Манчестер Юнайтед еще нет ни одного поражения в подобных случаях!

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых выигрывали после первого тайма