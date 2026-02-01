Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 февраля 2026, 19:08
330. Безумная серия МЮ в АПЛ продолжается

«Красные дьяволы» никогда не проигрывали матч АПЛ дома, в котором выигрывали после первого тайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Фантастическая беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» достигла уже 330 матчей.

Касается данная серия только тех поединков, в которых МЮ лидировали в счете после первого тайма.

Очередным соперником МЮ в этой серии стал Фулхэм в матче 24-го тура АПЛ сезона 2025/26.

Манкунианцы выигрывали после первого тайма со счетом 1:0, а в итоге одержали победу со счетом 3:2.

Уникальна эта серия не только своей длиной, но и тем, что у Манчестер Юнайтед еще нет ни одного поражения в подобных случаях!

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых выигрывали после первого тайма

  • 330 матчей
  • 304 победы
  • 26 ничьих
  • 0 поражений
Сергей Турчак
