330. Безумная серия МЮ в АПЛ продолжается
«Красные дьяволы» никогда не проигрывали матч АПЛ дома, в котором выигрывали после первого тайма
Фантастическая беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» достигла уже 330 матчей.
Касается данная серия только тех поединков, в которых МЮ лидировали в счете после первого тайма.
Очередным соперником МЮ в этой серии стал Фулхэм в матче 24-го тура АПЛ сезона 2025/26.
Манкунианцы выигрывали после первого тайма со счетом 1:0, а в итоге одержали победу со счетом 3:2.
Уникальна эта серия не только своей длиной, но и тем, что у Манчестер Юнайтед еще нет ни одного поражения в подобных случаях!
Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых выигрывали после первого тайма
- 330 матчей
- 304 победы
- 26 ничьих
- 0 поражений
