Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим в чемпионате Нидерландов

18-летний форвард Утрехта Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим матч в чемпионате Нидерландов.

Произошло это в матче 21-го тура Эредивизи против Херенвена, в котором украинец вышел на замену.

До Степанова в разное время в чемпионате Нидерландов играли семь представителей Украины.

Рекордсменом является Евгений Левченко, сыгравший 205 матчей в составе 5 разных команд.

Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов