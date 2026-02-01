Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим в чемпионате Нидерландов
Нидерланды
01 февраля 2026, 20:08 |
236
0

Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим в чемпионате Нидерландов

Вспомним всех украинских футболистов, в разное время выступавших в Эредивизи

01 февраля 2026, 20:08 |
236
0
Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим в чемпионате Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний форвард Утрехта Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим матч в чемпионате Нидерландов.

Произошло это в матче 21-го тура Эредивизи против Херенвена, в котором украинец вышел на замену.

До Степанова в разное время в чемпионате Нидерландов играли семь представителей Украины.

Рекордсменом является Евгений Левченко, сыгравший 205 матчей в составе 5 разных команд.

Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов

  • 205 – Евгений Левченко (104 – Гронинген, 45 – Камбур, 27 – Витесс, 19 – Виллем II, 10 – Спарта)
  • 107 – Руслан Валеев (107 – Де Графсхап)
  • 56 – Денис Олейник (56 – Витесс)
  • 12 – Александр Зинченко (12 – ПСВ)
  • 11 – Александр Яковенко (11 – Ден Хаг)
  • 4 – Андрей Демченко (4 – Аякс)
  • 3 – Сергей Погодин (3 – Рода)
  • 1 – Артем Степанов (1 – Утрехт)
По теме:
ЗИНЧЕНКО: «Сколько себя помню, Аякс всегда играл в комбинационный футбол»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я никогда этого не забуду»
Зинченко завершил свои выступления в АПЛ. Какие рекорды побил?
чемпионат Нидерландов по футболу Утрехт Херенвен Артем Степанов Евгений Левченко Денис Олейник Александр Зинченко Александр Яковенко Андрей Демченко Сергей Погодин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2026, 09:32 7
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Тренер не будет вызывать вингера Динамо

Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31 января 2026, 23:15 20
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»

Ближайшие полгода 18-летний украинский форвард проведет в Нидерландах…

Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Футбол | 01.02.2026, 17:59
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Комо, играя почти весь матч в большинстве, не смог забить Аталанте
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Теннис | 01.02.2026, 14:15
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 35
Теннис
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем