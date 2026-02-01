Нидерланды01 февраля 2026, 20:08 |
Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим в чемпионате Нидерландов
Вспомним всех украинских футболистов, в разное время выступавших в Эредивизи
18-летний форвард Утрехта Артем Степанов стал 8-м украинцем, сыгравшим матч в чемпионате Нидерландов.
Произошло это в матче 21-го тура Эредивизи против Херенвена, в котором украинец вышел на замену.
До Степанова в разное время в чемпионате Нидерландов играли семь представителей Украины.
Рекордсменом является Евгений Левченко, сыгравший 205 матчей в составе 5 разных команд.
Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов
- 205 – Евгений Левченко (104 – Гронинген, 45 – Камбур, 27 – Витесс, 19 – Виллем II, 10 – Спарта)
- 107 – Руслан Валеев (107 – Де Графсхап)
- 56 – Денис Олейник (56 – Витесс)
- 12 – Александр Зинченко (12 – ПСВ)
- 11 – Александр Яковенко (11 – Ден Хаг)
- 4 – Андрей Демченко (4 – Аякс)
- 3 – Сергей Погодин (3 – Рода)
- 1 – Артем Степанов (1 – Утрехт)
