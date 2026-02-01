Трое травмированных. Защитник Оболони возмущен грубостью соперника в Турции

Защитник «Оболони» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua рассказал о спарринге «пивоваров» на турецком сборе с австрийским Лиферингом, который завершился вничью – 1:1.

«Лиферинг является фарм-клубом известного РБ Зальцбург и выступает в первой лиге. Молодая австрийская команда запомнилась своими жестокими действиями. Создавалось впечатление, что для нее главное было любой ценой не пропустить.

Поэтому футболисты Лиферинга не гнушались грубой игрой и неудивительно, что сразу три футболиста Оболони вынуждены были покинуть поле из-за травм. Конечно, при таких обстоятельствах на поле было больше борьбы и о каких-то наигранных комбинациях не могло быть и речи».

Следующий спарринг на турецком сборе подопечные Александра Антоненко проведут 5 февраля с молдавским Петрокубом.