Пропустили первыми. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом Лиферинг

Поединок «Оболонь» – «Лиферинг» завершился со счетом 1:1
«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 1 февраля, «пивовары» провели спарринг с австрийским клубом «Лиферинг».
Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. Первую часть сезона команда завершила на седьмом месте.
«Лиферинг» открыл счет в поединке. Но «Оболонь» смогла собраться и отыгралась на 32-й минуте.
Автором гола стал Тарас Лях. Игрок «Оболони» ударом головой замкнул навес с левого фланга.
Второй тайм прошел без забитых мячей.
Товарищеский матч. Турция. 1 февраля. 14:00
«Оболонь» (Украина) – «Лиферинг» (Австрия) – 1:1
Голы: Лях, 32 – гол
