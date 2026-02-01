Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пропустили первыми. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом Лиферинг
Пропустили первыми. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом Лиферинг

Поединок «Оболонь» – «Лиферинг» завершился со счетом 1:1

Пропустили первыми. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом Лиферинг
ФК Оболонь

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 1 февраля, «пивовары» провели спарринг с австрийским клубом «Лиферинг».

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. Первую часть сезона команда завершила на седьмом месте.

«Лиферинг» открыл счет в поединке. Но «Оболонь» смогла собраться и отыгралась на 32-й минуте.

Автором гола стал Тарас Лях. Игрок «Оболони» ударом головой замкнул навес с левого фланга.

Второй тайм прошел без забитых мячей.

Товарищеский матч. Турция. 1 февраля. 14:00

«Оболонь» (Украина) – «Лиферинг» (Австрия) – 1:1

Голы: Лях, 32 – гол

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Лиферинг контрольные матчи УПЛ Тарас Лях
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 1
