1 февраля мадридский Реал переиграл Райо Вальекано в матче 22-го тура Ла Лиги сезона 2025/26,

Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Победу королевскому клубу на 90+10-й минуте принес Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.

Ла Лига 2025/26. 22-й тур, 1 февраля

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Винисиус Жуниор, 13, Мбаппе, 90+10 (пен.) – де Фрутос, 49

Удаления: Сисс, 80, Чаваррия, 90+13 (оба – Райо Вальекано)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Винисиус Жуниор, 13 мин.

ГОЛ! 1:1 Де Фрутос, 49 мин.

ГОЛ! 2:1 Мбаппе, 90+10 мин. (пен.)