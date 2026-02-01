Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Райо Вальекано – 2:1. Пенальти Мбаппе на 90+10-й. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.02.2026 15:00 – FT 2 : 1
Райо Вальекано
Испания
01 февраля 2026, 17:53 |
340
0

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги 2025/26

Реал – Райо Вальекано – 2:1. Пенальти Мбаппе на 90+10-й. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля мадридский Реал переиграл Райо Вальекано в матче 22-го тура Ла Лиги сезона 2025/26,

Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу королевскому клубу на 90+10-й минуте принес Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.

Ла Лига 2025/26. 22-й тур, 1 февраля

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Винисиус Жуниор, 13, Мбаппе, 90+10 (пен.) – де Фрутос, 49

Удаления: Сисс, 80, Чаваррия, 90+13 (оба – Райо Вальекано)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Винисиус Жуниор, 13 мин.

ГОЛ! 1:1 Де Фрутос, 49 мин.

ГОЛ! 2:1 Мбаппе, 90+10 мин. (пен.)

События матча

90’ +14
Пеп Чаваррия (Райо Вальекано) получает красную карточку.
90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
81’
Пате Сисс (Райо Вальекано) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано), асcист Альваро Гарсия.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Браим Диас.
По теме:
ВИДЕО. Шерки дальним ударом открыл счет для Ман Сити в игре с Тоттенхэмом
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Реал Мадрид Райо Вальекано Реал - Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе пенальти Винисиус Жуниор Хорхе де Фрутос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
