Реал – Райо Вальекано – 2:1. Пенальти Мбаппе на 90+10-й. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги 2025/26
1 февраля мадридский Реал переиграл Райо Вальекано в матче 22-го тура Ла Лиги сезона 2025/26,
Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу королевскому клубу на 90+10-й минуте принес Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.
Ла Лига 2025/26. 22-й тур, 1 февраля
Реал Мадрид – Райо Вальекано – 2:1
Голы: Винисиус Жуниор, 13, Мбаппе, 90+10 (пен.) – де Фрутос, 49
Удаления: Сисс, 80, Чаваррия, 90+13 (оба – Райо Вальекано)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Винисиус Жуниор, 13 мин.
ГОЛ! 1:1 Де Фрутос, 49 мин.
ГОЛ! 2:1 Мбаппе, 90+10 мин. (пен.)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко
Хет-трик Мухудина в дополнительное время выбил украинцев с турнира