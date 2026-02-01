Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 февраля 2026, 18:39 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:40
84
0

«Красные дьяволы» под руководством Каррика пять раз победили и однажды сыграли вничью

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах до 6 матчей.

В матче 24-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина победил Фулхэм со счетом 3:2.

Вспомним все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед: 6 матчей, 5 побед, 1 ничья

  • 2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)
  • 2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)
  • 2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
  • 2026: победа над Манчестер Сити Пепа Гвардиолы (2:0)
  • 2026: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
  • 2026: победа над Фулхэмом Марку Силвы (3:2)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
