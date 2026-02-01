Англия01 февраля 2026, 18:39 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:40
84
0
Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» под руководством Каррика пять раз победили и однажды сыграли вничью
01 февраля 2026, 18:39 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:40
84
0
Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах до 6 матчей.
В матче 24-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина победил Фулхэм со счетом 3:2.
Вспомним все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.
Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед: 6 матчей, 5 побед, 1 ничья
- 2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)
- 2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)
- 2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
- 2026: победа над Манчестер Сити Пепа Гвардиолы (2:0)
- 2026: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
- 2026: победа над Фулхэмом Марку Силвы (3:2)
Michael Carrick has already matched Ruben Amorim’s longest Premier League winning run. It only took him three games:— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 1, 2026
3-2 win vs Fulham ✅
3-2 win vs Arsenal ✅
2-0 win vs Man City ✅ pic.twitter.com/Aa5GV3NlyB
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2026, 09:47 7
Известный тренер – о Лунине
Футбол | 01 февраля 2026, 09:19 2
Испанский тренер – об уходе Ливаковича
Футбол | 01.02.2026, 18:03
Футбол | 31.01.2026, 18:45
Биатлон | 01.02.2026, 13:06
Комментарии 0
Популярные новости
31.01.2026, 08:03 5
31.01.2026, 13:05 72
01.02.2026, 09:32 7
31.01.2026, 02:32
01.02.2026, 08:27 21
01.02.2026, 08:58 15
31.01.2026, 14:20 10
31.01.2026, 09:12