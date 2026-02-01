Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах до 6 матчей.

В матче 24-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина победил Фулхэм со счетом 3:2.

Вспомним все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед: 6 матчей, 5 побед, 1 ничья

2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)

2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)

2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)

2026: победа над Манчестер Сити Пепа Гвардиолы (2:0)

2026: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)

2026: победа над Фулхэмом Марку Силвы (3:2)