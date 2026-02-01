Ярмолюк помог Брентфорду в меньшинстве обыграть Астон Виллу

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ состоялся матч между «Астон Виллой» и «Брентфордом».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua.

Первый тайм проходил без заметного преимущества одной из команд до 42-й минуты, когда Шаде получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

А на первой компенсированной минуте «Брентфорд» в меньшинстве сумел забить гол: Уаттара ударом с острого угла попал в дальний девятку.

На 48-й минуте Абрахам забил гол, но его отменили, так как в начале атаки мяч вышел за пределы поля. Больше забить «Вилла» не смогла и потерпела поражение.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 60-й минуте.

Благодаря этой победе «пчелы» поднялись на седьмое место в таблице, имея в активе 36 очков. «Астон Вилла» третья с 46 баллами.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 1 февраля

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

Гол: Уаттара, 45+1

Красная карточка: Шаде, 42