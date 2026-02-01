Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк помог Брентфорду в меньшинстве обыграть Астон Виллу
Чемпионат Англии
Астон Вилла
01.02.2026 16:00 – FT 0 : 1
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2026, 18:05 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:22
553
0

Ярмолюк помог Брентфорду в меньшинстве обыграть Астон Виллу

Сенсация в Бирмингеме

01 февраля 2026, 18:05 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:22
553
0
Ярмолюк помог Брентфорду в меньшинстве обыграть Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ состоялся матч между «Астон Виллой» и «Брентфордом».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua.

Первый тайм проходил без заметного преимущества одной из команд до 42-й минуты, когда Шаде получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

А на первой компенсированной минуте «Брентфорд» в меньшинстве сумел забить гол: Уаттара ударом с острого угла попал в дальний девятку.

На 48-й минуте Абрахам забил гол, но его отменили, так как в начале атаки мяч вышел за пределы поля. Больше забить «Вилла» не смогла и потерпела поражение.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 60-й минуте.

Благодаря этой победе «пчелы» поднялись на седьмое место в таблице, имея в активе 36 очков. «Астон Вилла» третья с 46 баллами.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 1 февраля

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

Гол: Уаттара, 45+1

Красная карточка: Шаде, 42

По теме:
Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассистам за МЮ в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Шерки дальним ударом открыл счет для Ман Сити в игре с Тоттенхэмом
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Брентфорд Астон Вилла Астон Вилла - Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк Данго Уаттара Кевин Шаде
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Теннис | 01 февраля 2026, 14:15 4
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля

1 февраля Карлос стал чемпионом Australian Open 2026, переиграв в финале Новака Джоковича

Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 февраля 2026, 18:03 0
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 февраля в 22:00 по Киеву

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01.02.2026, 07:47
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31.01.2026, 22:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31.01.2026, 18:45
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
31.01.2026, 21:50 8
Футзал
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем