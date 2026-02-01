1 февраля, в рамках 23 тура Серии А, свою встречу проведут Парма – Ювентус. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Парма

В этом сезоне Парма не радует своих фанатов высокими результатами, занимая скромное 14-е место в турнирной таблице. Отрыв от опасной зоны составляет шесть очков, так что запас прочности пока есть. В последнем туре команда потерпела разгромное поражение на выезде против Аталанты – 0:4. Серия без побед продолжилась до трех встреч, за этот отрезок набрали два очка, но ни разу при этом не забили.

Атака основная проблема пармезанцев, всего 14 забитых мячей в 22 играх, меньше забивает только Лечче. У клуба шесть кадровых потерь перед этим важным противостоянием.

Ювентус

Туринцы ставят перед собой привычно высокие задачи, команда идет пятой в чемпионате, но отставание от первого квартета всего один балл. Юве пока не претендует на чемпионство, так как отстает от лидера на 10 очков. В последнем туре подопечные Лучано Спаллетти, одолели на своем поле принципиального соперника Наполи – 3:0, эта победа стала третьей в четырех матчах Серии А.

Ювентус на этой неделе играл в Лиге чемпионов, где расписал нулевую ничью с Монако на выезде, чего хватило для попадания в плей-офф с 13-го места. В 1/16 финала придется сыграть против турецкого Галатасарая. Также туринцы продолжают борьбу в Кубке Италии, где на следующей неделе, сыграют в четвертьфинале на выезде против Аталанты. Трое футболистов не помогут партнерам в предстоящем матче.

Личные встречи

У соперников богатая история очных противостояний, в первом круге Ювентус ожидаемо выиграл на своем поле со счетом 2:0.

Прогноз

Конечно, букмекеры в этой паре отдают преимущество гостям, Юве выше классом, а также находится в лучшей форме. Парма играет дома, поэтому постарается порадовать свою публику. Туринцы приедут за победой, на первом месте будет результат, из-за чего может пострадать зрелищность. Я согласен с тем, что у гостей больше шансов на успех, но поставлю здесь на тотал меньше 2,5 голов за 1,88.